Mercato: Di Maria explique que Buffon l’a encouragé à signer à la Juventus

Lors de sa présentation à la presse, Angel Di Maria a révélé que Gianluigi Buffon, son ancien partenaire au PSG, lui avait conseillé de s’engager avec la Juventus cet été. L’ancien portier emblématique de la Vieille Dame, toujours en activité à Parme, a également milité dans la presse en ce sens.

L’amitié ne se mesure pas forcément au poids des années. L’estime encore moins. Gianluigi Buffon n’a évolué qu’une saison aux côtés d’Angel Di Maria, lors de son passage au PSG en 2018-2019. Mais ces douze mois passés dans la capitale ont suffi au portier italien pour tomber sous le charme de l’ailier argentin. Après la fin de son contrat à Paris, Di Maria vient de s'engager librement avec la Juventus pour un an. Et lors de sa présentation à la presse, le gaucher de 34 ans a révélé que Buffon l’avait incité à rejoindre le club dans lequel il a construit sa légende (entre 2001 et 2018).

"J’ai une très bonne relation avec Gigi, c’est une personne fantastique. Je lui ai parlé le jour où j’ai signé mon contrat. Il voulait que je vienne à la Juve", a expliqué El Fideo, qui a également beaucoup échangé avec son compatriote Paulo Dybala, parti cet été. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon, toujours en activité à Parme (Serie B), avait tenu des propos très élogieux en évoquant la possible arrivée de Di Maria dans le Piémont. Avec une comparaison assez audacieuse.

Di Maria refuse la comparaison avec Maradona

"Di Maria dans le championnat italien actuel, ce serait comme Maradona, avait lâché le gardien de 44 ans. La Serie A s'est appauvrie sur le plan technique et Angel a beaucoup de technique à revendre. Il dribble ses adversaire avec une aisance impressionnante, il est décisif devant le but, il fait de bonnes passes décisives, il court partout sur le terrain et il jouer à plusieurs postes. En un mot: c'est un footballeur."

Des propos qui ont forcément touché le natif de Rosario, même s’il refuse la comparaison avec Maradona: "Diego c’est Diego, il m’est impossible d’être comme lui. Je suis serein, je garde les pieds sur terre et je ferai de mon mieux, comme je l'ai toujours fait dans toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué. J’ai envie d’évoluer dans cette équipe et de faire qu’elle recommence à tout gagner (…) Je vais essayer de gagner le Scudetto et tout le reste. Après, on verra pour une éventuelle prolongation. J'espère faire autant de passes décisives que les années précédentes (…) J'aime être sur le terrain quel que soit mon rôle. Le poste que je préfère est celui d'attaquant droit pour rentrer sur mon pied gauche, mais c'est l’entraîneur (Massimiliano Allgeri, ndlr) qui choisira où m'utiliser".