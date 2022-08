Mercato: Diop toujours plus proche de Nice

Annoncé depuis quelques jours du côté de Nice, Sofiane Diop (AS Monaco) se rapproche de plus en plus du voisin sur la Côte d'Azur. Un accord de principe existe entre l'international espoir et les Aiglons, toutefois Sofiane Diop n'a pas donné sa réponse finale.

Le dossier Sofiane Diop est-il sur le point de trouver une issue favorable ? Selon nos informations, le milieu de l'AS Monaco est tout proche de rejoindre l'OGC Nice. Un accord de principe existe entre l'international espoir et les Aiglons, toutefois Sofiane Diop n'a pas donné sa réponse finale. Elle devrait arriver prochainement. A Nice tout le monde est confiant et le coach Lucien Favre espère le compter dans son effectif le plus vite possible. Les dirigeants niçois ont déjà trouvé un accord avec Monaco autour d'une somme estimée à 20,5 millions d'euros comme révélé par Nice Matin.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Vers un nouveau joli coup des Aiglons ?

Arrivée à Monaco en juillet 2018, à tout juste 18 ans, Sofiane Diop a disputé en tout 105 matchs (17 buts) sous le maillot de l'AS Monaco. Titulaire (et buteur) lors de la première journée de Ligue 1, il est resté sur le banc lors des deux rencontres suivantes en championnat. En cas d'officialisation, le Gym réussirait un très beau coup après Nicolas Pépé, présenté jeudi lors du barrage retour d’Europa Conference League contre le Maccabi Tel Aviv (2-0).

Comme indiqué par RMC Sport ces derniers jours, l’international ivoirien de 27 ans (34 sélections, neuf buts) arrive d’Arsenal en prêt sec d’une saison. L'attaquant retrouve la Ligue 1 trois ans après son départ du LOSC pour 80 millions d'euros. Son transfert à Arsenal, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024, s'avère pour l’instant être un échec. Il n'a jamais su convaincre, ce qui l'a rapidement relégué au statut de remplaçant aux yeux de Mikel Arteta.