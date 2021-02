Mercato: Dortmund répond à Raiola pour Haaland

Michael Zorc a répondu ce jeudi aux déclarations de Mino Raiola sur l’avenir de Erling Haaland. Le directeur sportif du Borussia Dortmund a démenti une vente du buteur norvégien.

Un peu plus d’un an après son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland continue d’impressionner. A seulement 20 ans, l’attaquant norvégien fait déjà partie des meilleurs buteurs en Europe et tourne à 27 buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Aussi bien en Ligue des champions qu’en Bundesliga, l’ancien de Salzbourg brille et marque les esprits. Au point d’intéresser les plus grands clubs avant le mercato estival. Mais à en croire Michael Zorc, le BVB n’est pas vendeur et compte sur son phénomène scandinave.

"Il est clair que Erling Haaland ne peut pas, ne veut pas, et ne partira pas pour n’importe quel autre club après son passage au Borussia Dortmund, a estimé le directeur sportif cité par Kicker. Tout ce que je peux dire c'est que l'on continue de planifier avec lui. Je pense aussi qu'il ne se sent pas forcément mal à l'aise ici à Dortmund."

Zorc: "Pas du tout de problème"

Représentant de l’international norvégien (sept sélections), Mino Raiola a récemment assuré que "dix clubs seulement", dont "quatre anglais", pouvaient se permettre de recruter son protégé.

"Je n'arrive même pas à dix", a répondu avec humour Michael Zorc. Avant d’enchaîner sur la nouvelle saillie médiatique du conseiller d’Erling Haaland: "Cela ne me dérange pas du tout. Je ne pense pas non plus que cette sortie ait fait sensation. C’était une déclaration tout à fait normale. Il n’y a pas du tout de problème."

Habitué aux sorties fracassantes concernant l’avenir de ses joueurs, Mino Raiola n’a pas bouleversé le club de la Ruhr. Avec un Erling Haaland sous contrat jusqu’en juin 2024, le Borussia semble en position de force pour négocier avec d’éventuels courtisans.

A moins qu’un prétendant n’accepte de payer la clause de départ (entre 75 et 100 millions d’euros) fixée pour le Norvégien à partir de 2022. D’ici-là, l’attaquant de 20 ans a encore le temps d’améliorer ses stats avec Dortmund.