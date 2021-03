Rennes: l'entourage de Camavinga ferait du pied au Real, selon la presse espagnole

Selon l’émission de radio espagnole El Larguero, l’entourage d’Eduardo Camavinga (18 ans) pousserait pour un départ du milieu de terrain rennais au Real Madrid l'été prochain.

L’avenir d’Eduardo Camavinga (18 ans) est toujours incertain. En fin de contrat en 2022 à Rennes, le milieu de terrain n’a pas prolongé et évacue régulièrement le sujet avec sourire lorsqu’il est interrogé en conférence de presse. Il arrivera donc à un tournant de sa carrière en juin. S’il ne prolonge pas, un départ sera inévitable dans l’intérêt du club breton qui aura une dernière occasion de récupérer une belle indemnité de transfert.

Selon la radio espagnole Cadena Ser, l’entourage du joueur pousserait pour ce scénario. "C’est l’été pour aller à Madrid", aurait même lâché une source à l’émission El Larguero. Camavinga a récemment changé de conseillers pour s’engager en faveur de l’écurie Stellar Group, du surpuissant agent britannique, Jonathan Barnett.



Et, selon la radio espagnole, l’agence qui représente notamment Gareth Bale attend un transfert après l’Euro Espoirs, dont la phase finale aura lieu du 31 mai au 6 juin. La compétition a été coupée en deux avec la phase de poules programmée cette semaine et la suivante. Retenu avec les A à l’automne dernier, Camavinga a été appelé avec les Bleuets et ne jouera pas avec les hommes de Didier Deschamps lors des matchs de qualification à la Coupe du monde 2022.

Après une mauvaise passe en cours de saison, Camavinga enchaîne les prestations plus consistantes ces dernières semaines et peut encore espérer disputer l’Euro avec les A.

Au rayon mercato, le Real Madrid est un courtisan de longue date de la pépite rennaise. En novembre dernier, ‘Cama’ avait confié que cela lui "ferait plaisir" de rester à Rennes. Il y a un mois, son agent Jonathan Barnett avait laissé planer le doute sur l’identité du club de protégé la saison prochaine.



"Pour le moment, c'est un joueur rennais, avait-il rappelé à Goal. Il aime Rennes et, pour l’instant, nous n’avons pas vraiment été attirés par d’autres clubs. Ce n’est pas notre position. (…) Le Real Madrid est un grand club pour lequel jouer. Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Le Real sera l'un des quatre ou cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone." S’il partait, le montant de son transfert pourrait avoisiner les 50 millions d’euros.