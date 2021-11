Mercato en direct: le Barça prêt à vendre De Jong en janvier?

Sardar Azmoun, l'attaquant international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, est toujours dans les petits papiers de Juninho pour le mercato hivernal de l'OL. Le directeur sportif brésilien a assuré sur RMC que le club allait continuer d'étudier le dossier.

"Azmoun, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup, a expliqué Juninho dans "Rothen s'enflamme", mercredi. À moi, à Peter [Bosz]. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu jouer aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose."