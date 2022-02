Monaco: Mbappé, un modèle de rigueur et de professionnalisme pour Tchouaméni

Au micro d’Eurosport mardi, après la qualification de Monaco en Coupe de France, le milieu de terrain Aurelien Tchouaméni a laissé apparaître une profonde admiration pour Kylian Mbappé, une référence de travail et de sérieux à ses yeux.

L’exemplarité de Kylian Mbappé déteint sur les joueurs de sa génération. L’attaquant du Paris Saint-Germain est en train d’acquérir progressivement un rôle de mentor à imiter aux yeux de ses contemporains sur le terrain. La rigueur et le sérieux que le prodige de Bondy affiche au quotidien dans son travail se répercute sur ses performances. La trajectoire de Kylian Mbappé inspire les autres joueurs, dont Aurélien Tchouaméni. Lui-même exemplaire dans son attitude, le milieu de terrain de l’AS Monaco, buteur contre Amiens en Coupe de France, se plaît à enchaîner les matches à un rythme effréné, à l’instar d’un certain Kylian Mbappé.

"Les meilleurs joueurs jouent beaucoup de matchs, constate l’international français. Quand je regarde les grands clubs, les grands joueurs jouent tous les matchs. Je pense à Kylian au PSG, il est sur le terrain à chaque match. J’essaie de gagner en expérience aussi, de me préparer à jouer tous les deux jours. Jouer une fois par semaine et jouer tous les trois jours, c’est différent, ça demande quelque chose d’autre au niveau de la motivation et de la détermination. A chaque fois que tu rentres sur le terrain, il faut être performant, aider l’équipe au maximum. C’est comme ça que je vais gagner en expérience. Si je veux jouer dans les plus grands clubs, il va falloir que je joue tous les trois jours."

Tchouaméni explique l'importance de la préparation mentale

Pour encaisser la charge de travail et la répétition des matchs, Aurélien Tchouaméni travaille son mental, un pilier de la performance trop souvent négligé, selon lui. Pour ce faire, il profite des bienfaits d’un préparateur mental que le club met à sa disposition, mais également d’un praticien dont il s’est adjoint les services, et qui l'aide à trouver d'autres ressources pour donner la pleine mesure de son talent: "Je me suis rendu compte que c’était important dans l’approche des matches, surtout quand tu joues tous les trois jours, pour trouver cette motivation, de nouveaux objectifs à chaque match. C’est ce qui me permet d’être plus performant", a-t-il constaté.

Au micro d’Eurosport mardi soir, Tchouaméni s’est étonné que le sujet ne soit pas plus abordé par les joueurs: "On a tous des qualités, mais il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête: Comment tu abordes tes matchs, l’intensité que tu veux mettre à chaque match, surtout quand tu joues tous les trois. Moi qui aime bien le basket, je suis vraiment impressionné par les joueurs de basket parce qu’ils jouent 82 matchs. Ils doivent performer tous les deux ou trois jours. Nous au football c’est pareil, parce qu’il y a toujours quelqu’un qui veut prendre ta place."