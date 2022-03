Real-PSG: "C’est ta maison, le Bernabeu t’attend", le message de Guti à Mbappé

Kylian Mbappé a marqué mais n’a pu éviter la défaite du PSG face au Real Madrid (3-1) en Ligue des champions. Après l’élimination du club francilien, l’ancienne gloire madrilène Guti lui a souhaité la bienvenue à Santiago Bernabeu.

Ovationné au moment d’entrée sur le terrain, Kylian Mbappé a déjà pu tester son incroyable cote de popularité auprès du public madrilène lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Paris et le Real. Malgré son but sur un contre éclair, l’attaquant de 23 ans n’a pas suffi pour éviter la défaite du club francilien (3-1). Du côté de l’Espagne, Guti est déjà impatient de le voir jouer sous le maillot des Merengue et lui a adressé un joli message après le succès de Madrid.

"Kylian Mbappé, c’est ta maison, a lancé l’ancien milieu des Galactiques sur les réseaux sociaux. Le Bernabeu t’attend et tu sais déjà où se déroulent les nuits magiques."

>> Real-PSG (3-1), toutes les infos après la déroute

Une élimination avant le départ?

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé n’a encore rien officialisé au sujet de son avenir. Régulièrement annoncé au Real Madrid, et proche d’un transfert lors du dernier mercato estival, l’attaquant tricolore pourrait également prolonger au PSG. Des discussions se poursuivaient même avec la direction francilienne en ce sens.

>> Le meilleur de la Ligue des champions c’est sur RMC Sport

Mais ça, c’était avant. L’élimination et le nouveau fiasco retentissant de Paris risque désormais de sonner le glas de son aventure en Ligue 1. Après cette désillusion, les regards restent braqués en direction de Kylian Mbappé.

Le sort de cette double confrontation européenne face au Real pourrait bien porter le coup de grâce et le conduire à rejoindre Madrid. De l’autre côté des Pyrénées, à l’image Guti, c’est certain: Kylian Mbappé portera le maillot du Real dans quelques mois.