Mercato en direct: Raiola serait très gourmand pour la prolongation de Pogba

Stéphane Moulin quittera Angers à la fin de la saison après environ dix ans de bons et loyaux services. Mais l'entraîneur du SCO a démenti avoir déjà trouvé une nouvelle équipe à entraîner. Malgré les rumeurs, le technicien de 53 ans n'a pas encore été contacté par un autre club.

"Je laisse parler les gens parce que tout le monde sait mieux que moi. C'est formidable, a ironisé le coach angevin auprès de L'Equipe. Tout le monde connaît ma décision...Mais il n'y a pas de décision!"

Et de démentir un accord avec Caen: "Si je décide d'aller à Caen, j'irai à Caen, ce n'est pas plus compliqué que cela, a encore pesté Stéphane Moulin. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et si Brest ou Strasbourg me demande, je vais aussi y réfléchir."