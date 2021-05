Mercato: une réunion prévue ces prochains jours entre Xavi et Barcelone

Selon le journal catalan Ara, une réunion aura lieu ces prochains jours entre Xavi et les dirigeants du FC Barcelone. Actuellement en poste au Qatar du côté d'Al-Sadd, le technicien pourrait revenir en Catalogne la saison prochaine et succéder à Ronald Koeman.

Une saison et puis s'en va pour Ronald Koeman? A deux journées du terme de la Liga, le titre semble s'être envolé pour le FC Barcelone, à quatre points de l'Atlético de Madrid.

Surtout, le club catalan a laissé s'échapper un peu partout des points au cours de la saison, à l'image du dernier nul face à Levante (3-3), où malgré deux buts d'avance, Lionel Messi et ses coéquipiers ont eté repris.

Le vestiaire serait au courant

Selon le journal catalan Ara, une réunion est prévue d'ici quelques jours entre Xavi et les dirigeants pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Actuellement du côté d'Al-Sadd, au Qatar, où il a prolongé ces derniers jours, Xavi aimerait garder son staff actuel et avoir le contrôle sur plusieurs domaines du club.

Le président Joan Laporta, ne souhaitant pas décrédibiliser Ronald Koeman, aurait souhaité être le plus discret possible sur ces négociations avec Xavi. Néanmoins, l'équipe dirigeante aurait pris le pouls du vestiaire en cette fin de saison et sur l'état d'esprit qui y règne avant la trève nationale. Les joueurs seraient donc informés de ces tractations en interne.

La prolongation de Lionel Messi serait un aspect majeur de la décision de Xavi, qui pourrait structurer son équipe en fonction de la décision de l'Argentin, en fin de contrat en juin prochain pour rappel. Des discussions auraient déjà eu lieu avec Mateu Alemany, directeur sportif, pour planifier le prochain mercato et les besoins de l'équipe. Six ans après son départ en tant que joueur, Xavi semble donc plus que jamais proche d'un retour en Catalogne.