Mercato en direct: le départ de Koeman du Barça acté à "99%"

Bonjour à tous et bienvenue dans notre live mercato. Si vous n'avez pas suivi l'actualité des transferts dimanche, un petit rappel. Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a répondu de manière très ferme sur les rumeurs de la presse espagnole assurant qu'il avait annoncé son départ aux joueurs.

Invité sur RMC Sport; Riyad Mahrez a répondu aux questions d'Eric Di Meco. Il lui a notamment assuré qu'il ne se voyait pas finir sa carrière à l'OM. "Non franchement, ce n'est pas quelque chose que je me dis, a-t-il confié. Je me sens très bien en Angleterre, j'ai vraiment envie de finir ma carrière ici, qui plus est à City. Ce n'est pas quelque chose que j'envisage."