Real Madrid: la réponse cash de Zidane aux rumeurs de départ

Après la victoire du Real Madrid à Bilbao ce dimanche lors de la 37e journée de Liga, Zinedine Zidane a répondu fermement aux informations de la presse espagnole sur son avenir.

Zinedine Zidane n'est pas d'humeur pour les rumeurs. Après la victoire de son Real Madrid ce dimanche, dans le cadre de l'avant-dernière journée de Liga, le technicien français n'a pas échappé à la question autour de son avenir. Presque un classique ces derniers mois. Mais samedi, la presse espagnole a franchi un cap, assurant que Zizou avait déjà annoncé à son vestiaire son départ en fin de saison.

"Comment pourrais-je dire maintenant aux joueurs que je m'en vais? On joue notre vie et je dirais que je pars? C'est mentir sur tous les plans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne dirai jamais cela à mes joueurs. On verra à la fin de la saison mais pour l'instant je suis là et il nous reste un match", lâche Zinedine Zidane face à la presse.

Encore une chance de titre

En clair: ce n'est pas le moment. Même si les médias madrilènes avancent depuis des mois que le champion du monde est plus proche de la sortie que d'une nouvelle saison dans la peau d'entraîneur du Real, après une saison en dents de scie.

La lutte pour le titre de champion d'Espagne est complètement folle, avec un scénario digne d'une série Netflix. Ce dimanche, l'Atlético a frôlé le pire mais s'est imposé dans les dernières minutes, avec un but de Luis Suarez contre Osasuna (2-1). Reste une ultime journée. Dimanche prochain, la Maison blanche recevra Villarreal pour espérer coiffer les Colchoneros au poteau.