Mercato: Real, Barça, PSG... le père du crack brésilien Endrick répond aux rumeurs

Courtisé par les plus grands clubs européens à seulement 16 ans, Endrick à l'embarras du choix pour franchir un palier. Si le Real Madrid, le PSG ou le Barça sont dans la course, le père du Brésilien tient à calmer le jeu.

Pisté par de nombreux clubs, dont le Real Madrid et le PSG, le Brésilien Endrick a l'embarras du choix pour son avenir. Pourtant, son père a confirmé à Fabrizio Romano que rien n'était encore décidé. "Il n'y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club. Nous n'avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick. Il signera le garçon."

Considéré comme un vrai génie alors qu’il est seulement âgé de 16 ans et joue ses premiers matchs avec Palmeiras, Endrick était annoncé du côté du Real Madrid selon la presse espagnole.

Phénomène de précocité

Né en juillet 2006, Endrick était devenu, il y a quelques jours, le plus jeune joueur de l'histoire à jouer pour Palmeiras. En marquant contre l'Athletico Paranaense, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras et du football brésilien. Malgré l'intérêt des Merengue, le Barça et le PSG se sont aussi positionnés sur le crack.

Selon UOL, le directeur sportif du club de la capitale Luis Campos aurait personnellement été envoyé au Brésil pour évaluer la pépite, dont la valeur marchande serait estimée à 30 millions d’euros. Mais le jeune attaquant ne devrait pas quitter son pays de naissance avant ses 18 ans, en 2024, alors qu’il est contractuellement lié à Palmeiras jusqu’en 2025. Depuis ses 16 ans, fêté en juillet dernier, il peut signer un pré-contrat avec un club européen.