Mercato: en fin de contrat, Tolisso quitte le Bayern Munich

Le Bayern Munich a annoncé dans un communiqué la fin de sa collaboration avec le milieu de terrain français Corentin Tolisso, trop souvent blessé depuis son arrivée en 2017. L'international était en fin de contrat.

L’aventure de Corentin Tolisso à Munich touche à sa fin. Le contrat du milieu de terrain arrivait à son terme, et le Bayern a choisi de ne pas le renouveler. Barré par le duo indéboulonnable Kimmich-Goretzka devant la défense la saison dernière, le Français a bénéficié des nombreuses absences dans son secteur de jeu pour accumuler du temps de jeu l’hiver dernier. Mais son avenir s'est assombri avec le retour du printemps. Victime d’une déchirure à la cuisse en février, il a rechuté deux mois plus tard.

Des années de galère

L’international français a enchaîné les pépins physiques pendant quatre ans. Depuis la Coupe du monde 2018, son corps ne l’a que trop rarement laissé en paix. S’il connaît une relative accalmie en 2019-2020 après une saison cauchemardesque marquée par une rupture des ligaments croisés en 2018-2019, les galères sont de retour en 2020-2021, une saison qui s'achèvera par un Euro retardé par le Covid. Victime d'une rupture du tendon au niveau des quadriceps de la cuisse gauche à la mi-février, Tolisso remporte sa course-la-montre et figure dans la liste de Deschamps.

Pendant la compétition, il entre en jeu contre l'Allemagne et la Hongrie. Puis face au Portugal, sa dernière apparition sous le maillot bleu à ce jour. Les blessures l’ont empêché de s’installer durablement à la fois au Bayern Munich et en équipe de France. Le milieu de terrain de 27 ans a cumulé 118 apparitions sur le terrain sous les couleurs bavaroises en compétition officielle, marquant 21 buts. Il a remporté cinq championnats d'Allemagne à Munich, remporté deux fois la Coupe DFB et célébré quatre victoires en Supercoupe DFL. Il a également triomphé en Ligue des champions, remporté la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe.