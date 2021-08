Mercato: flop à l’OM, Ntcham va rebondir en Championship

Sans club depuis son départ du Celtic, Olivier Ntcham va s’engager avec Swansea en Championship (D2 anglaise). Le milieu français de 25 ans sort d’un prêt compliqué à l’OM en Ligue 1.

Un temps proche de signer avec l’AEK à Athènes en début de mercato, Olivier Ntcham avait finalement vu l’opération capoter en raison d’un imbroglio autour de son contrat avec le Celtic. Le club de Glasgow disposait alors d’une option pour prolonger d’un an son contrat et aurait ainsi pu réclamer une indemnité de transfert.

Désormais libre de tout engagement, le milieu français est finalement sur le point de s’engager avec Swansea selon les informations de RMC Sport. Son recrutement pourrait être officialisé par le club gallois ce mardi avant la clôture du mercato estival.

>> La fin du mercato est à suivre sur RMC Sport

Ntcham à Swansea pour oublier l’OM

En rejoignant l’actuel 19e de Championship (sur 24), Olivier Ntcham espère relancer une carrière qui bat un peu de l’aile depuis la saison dernière et son refus de prolonger au Celtic.

Envoyé sur le banc du club écossais en début de saison, l’ancien du joueur du Havre a cru pouvoir se relancer en Ligue 1 lors d’un prêt à Marseille. Recruté par l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, son arrivée a précipité le départ d’André Villas-Boas qui n’en voulait pas et a présenté sa démission après ce désaccord avec sa direction.

Furieux de ne pas avoir eu son mot à dire dans ce dossier, l’entraîneur portugais avait publiquement critiqué son directeur sportif Pablo Longoria. Finalement écarté de ses fonctions, le technicien a ensuite été remplacé par Jorge Sampaoli. Olivier Ntcham, lui, a porté comme un fardeau les conditions de son recrutement.

Peu utilisé par l’intérimaire Nasser Larguet et il n’a jamais eu la confiance de Jorge Sampaoli après son arrivée à Marseille. Au total, Olivier Ntcham aura donc effectué six apparitions sous le maillot phocéen dont seulement trois en tant que titulaire. Sur le point de signer à Swansea, le milieu aura à cœur de relancer sa carrière et surtout de retrouver un temps de jeu régulier.