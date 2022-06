Mercato: Bielsa souhaiterait Griezmann s’il est nommé entraîneur de Bilbao

Marcelo Bielsa a déjà ciblé un joueur s’il venait à être nommé comme entraîneur de l’Athletic Bilbao cet été. Selon la presse espagnole, le technicien argentin souhaiterait recruter Antoine Griezmann, qui sorte d’une saison terne avec l’Atlético de Madrid.

Il n’est pas encore en poste mais Marcelo Bielsa aurait déjà une idée précise de ses envies. Iñaki Arechabaleta est l’un des candidats à l’élection présidentielle du club basque et promet de nommer l’Argentin sur le banc s’il est élu. Selon As, ce dernier lui aurait ainsi déjà transmis des idées de transferts, dont l’un très prestigieux. "El Loco" aimerait recruter Antoine Griezmann (31 ans), dont il est l’un des grands admirateurs.

Lors de la présentation de son programme ce jeudi à son QG, Arechabaleta a confié avoir parlé "avec des clubs et des représentants qui tiennent sur les doigt d’une main, pas plus" au moment d’évoquer ses futurs choix de recrutement.

Griezmann formé au Pays basque

Le nouvel entraîneur et son équipe sportive ont déjà demandé des renforts à Arechabaleta, l’un des trois candidats à la succession du président sortant, Aitor Elizegi, qui ne briguera pas un nouveau mandat de quatre ans. Le scrutin aura lieu le 24 juin prochain. En attendant, Arechabaleta confie avoir trouvé "des accords conclus et avancés, et d’autres pas conclus". "Ils ont mis des noms sur la table", avoue-t-il. Le joueur d’Osasuna Jon Moncaloya et celui de Valence Hugo Guillamón seraient dans le petits papiers.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Griezmann pourrait correspondre aux critères de recrutement du club, très attaché aux racines basques de son effectif. Le Français a conclu sa formation au sein du club basque de la Real Sociedad où il a débuté sa carrière professionnelle. Il doit entamer sa deuxième année de prêt à l’Atlético de Madrid en provenance du FC Barcelone.

"Griezmann est un joueur de l'Atlético, il a un contrat et il va continuer", a assuré en mai Enrique Cerezo, président de l’Atlético qui dispose d’une option obligatoire de 40 millions s'il joue plus de 50% des minutes dans les deux saisons. Après une dernière saison terne, des doutes se sont tout de même installés sur son avenir. Et comme Bielsa est l’un de ses fervents admirateurs, l’idée d’un départ à Bilbao prend de l’épaisseur.