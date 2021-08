Mercato: le Barça propose à l’Atlético un échange dingue entre Griezmann-João Félix

Alors que le Barça avait déjà sondé l’Atlético de Madrid pour faire venir João Félix en prêt, proposition refusée par les Colchoneros, les dirigeants catalans sont revenus à la charge. Et ont proposé un échange XXL entre le joyau portugais et Antoine Griezmann comme RMC Sport peut le confirmer.

Et si on tenait-là le dernier énorme mouvement de ce mercato déjà historique? Le double mouvement, pour être plus précis. Puisque le FC Barcelone, en quête désespérée d’un attaquant de classe pour compléter un secteur offensif déjà pléthorique, aurait proposé un échange d’envergure à l’Atlético de Madrid.

Selon, ce mardi après-midi, les médias espagnols Esport 3 et Sport, le Barça proposerait ainsi ni plus ni moins qu’un échange sec entre son champion du monde français Antoine Griezmann et la pépite portugaise João Félix. Une information confirmée par RMC Sport.

Une offre pour le moins inattendue à quelques heures de la clôture du mercato, alors que le club catalan avait déjà essuyé dans la matinée un refus des Colchoneros, contre l’idée de céder leur joueur de 21 ans que ce soit sous la forme de prêt ou de transfert.

Pour Griezmann, une porte de sortie idoine

Peut-être ces derniers n’avaient-ils pas pensé à la possibilité d’un échange, et les dirigeants barcelonais pourraient s’être lancés à corps perdu dans cette brèche. Reste désormais à connaître la réponse officielle des Madrilènes. Mais ces derniers ne souhaitent pas se séparer du Portugais. Ce double dossier n'avance donc pas. Pou rrappel, les Colchoneros ont investi 126 millions d’euros en 2019 sur Joao Félix.

Mais la possibilité de voir Antoine Griezmann revenir dans son club de cœur, où le champion du monde tricolore a enchaîné les buts et les performances de haute volée entre 2014 et 2019, pourrait bien faire réfléchir le club de Diego Simeone. Pour Grizou, qui semble traîner son spleen en Catalogne où il est désormais sifflé par son propre public, et n’a jamais vraiment convaincu sur la durée depuis le début de son aventure barcelonaise, cette porte de sortie pourrait être salutaire. Pour Félix, titulaire irrégulier sous Simeone, la perspective d'évoluer sous le maillot du Barça, même sans Lionel Messi, a également de quoi faire réfléchir.

Le précédent Samuel Eto’o + 43 millions pour Zlatan

Si l’échange sec paraît peu probable entre deux joueurs pas tout à fait du même âge – le Français de 30 ans est coté à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, là où le Portugais de 21 ans est évalué à 80 millions d’euros –, une éventuelle négociation avec quelques millions de plus dans la balance catalane pourrait-elle finir de convaincre le dernier champion d’Espagne? L'affaire contenterait tout le monde.

Toujours est-il que cette pratique reste peu courante dans le monde du foot, du moins quand on navigue dans ces sphères-ci. Le plus gros échange de ce genre était intervenu entre l’Inter Milan et le Barça, déjà. En 2009, les Catalans avaient obtenu Zlatan Ibrahimovic contre Samuel Eto’o + 43 millions d’euros.