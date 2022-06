Mercato: Guendouzi assure qu'il va rester à l'OM

Dans un entretien à Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Mattéo Guendouzi a effectué le bilan de sa première saison à l'OM, où il était prêté par Arsenal. Si l'option d'achat a été automatiquement levée, le milieu de terrain de 23 ans veut rester en Provence.

Mattéo Guendouzi a pris une nouvelle dimension. Prêté par Arsenal cette saison à l'OM, le milieu de terrain a été l'un des artisans majeurs de la deuxième place acquise en Ligue 1, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. S'il appartient désormais définitivement à Marseille (la clause de levée de l'option d'achat était le maintien de l'OM), l'international français veut rester en Provence.

Guendouzi veut "ramener un titre" à l'OM

"Je ne pouvais pas espérer une meilleure saison à l'OM. Avec l'équipe de France qui suit, c'est tout simplement la meilleure saison que j'ai réalisée en professionnel. J'ai des statistiques, j'ai réussi à avancer et progresser", a noté Mattéo Guendouzi dans un entretien à Téléfoot ce dimanche, sur le bilan positif de l'exercice qui vient de s'achever.

"Reconnaissant" envers Jorge Sampaoli, le joueur de 23 ans se dit "très bien à l'OM" et assure qu'il portera le maillot phocéen la saison prochaine, avec la Ligue des champions en ligne de mire. Mattéo Guendouzi espère aussi que son coéquipier William Saliba prendra la même décision, même si le dossier s'annonce bien plus complexe. "Je vais essayer de le pousser pour qu'il reste avec nous", a souri l'ancien Lorientais.

Pour sa deuxième année à Marseille, Mattéo Guendouzi a déjà des ambitions, assez élevées. "Ramener un titre à l'OM, pour moi c'est quelque chose de très important parce que tout le peuple marseillais est derrière nous et mérite un trophée, a lancé le milieu de terrain. J'ai confiance au coach et au président, ils ont déjà fait du très bon travail l'été dernier et je suis sûr qu'ils en feront encore du très bon cet été." Le dernier trophée de l'OM remonte à 2012, avec un succès en Coupe de la Ligue.