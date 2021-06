Mercato: Guendouzi, Wass, Lirola... l'OM avance sur tous les fronts

Après Gerson, l'OM pourrait bientôt boucler d'autres dossiers sur le marché des transferts. Son président Pablo Longoria s'active en tout cas sur plusieurs pistes.

Le monde du football vit actuellement au rythme de l'Euro 2021 et de la Copa América, mais Pablo Longoria a lui d'autres préoccupations en tête. Au sortir d'une saison 2020-2021 très compliquée pour l'OM, et face à une vague de départs cet été, le président phocéen a une équipe à rebâtir.

>> Les infos mercato en direct

Le dirigeant espagnol a commencé avec le recrutement du milieu brésilien Gerson (24 ans) en provenance de Flamengo, il a trouvé un accord avec le Barça pour l'arrivée du milieu américain Konrad de la Fuente (19 ans), et, comme révélé par RMC Sport mardi, a entamé des discussions avec l'attaquant français Kévin Gameiro (34 ans), en fin de contrat à Valence.

Wass ou Lirola? Pas forcément

Un club où Longoria a été directeur sportif entre 2018 et 2019, et où il garde toujours un certain réseau. Selon La Provence, L'Equipe et la Cadena SER, le président de l'OM a ainsi commencé à se pencher sur le cas du latéral droit danois Daniel Wass (32 ans). L'ancien joueur d'Evian n'a plus qu'un an de contrat avec le club valencian, et serait intéressé par le projet phocéen. Il pourrait être recruté contre une faible indemnité, puisque le Sporting avait trouvé un accord d'environ 3 millions d'euros avec Valence, avant que le Danois ne mette son veto.

L'arrivée éventuelle de Wass signifierait-elle que l'OM a abandonné l'idée de conserver Pol Lirola (23 ans)? Visiblement, non. Si aucun accord n'a encore été trouvé avec la Fiorentina au sujet du défenseur espagnol, La Gazzetta dello Sport indique ce mercredi en Italie que la Viola est désormais prête à laisser partir son joueur, qui fait de son côté le forcing pour retourner en Provence, où sa demi-saison a été très réussie.

En outre, l'OM cherche à renforcer son milieu de terrain. Depuis des semaines, les dirigeants marseillais travaillent sur la piste du Français Mattéo Guendouzi (22 ans). Selon La Provence, les négociations se poursuivent toujours avec Arsenal, le club anglais souhaitant un transfert sec d'environ 20 millions d'euros, et l'OM privilégiant un prêt avec obligation d'achat. Mais Pablo Longoria serait optimiste, et espèrerait trouver un accord avec le club londonien en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Dortmund et le Benfica sont également intéressés par l'international Espoirs, sauf que ce dernier aurait donné son accord pour rejoindre Marseille.