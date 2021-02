Séville-Dortmund: Koundé y croit encore pour la qualification

Battu par le Borussia Dortmund d’Erling Haaland avec le FC Séville (2-3), Jules Koundé a évoqué les raisons de cette défaite mais croit encore en la qualification, alors que le retour est prévu le 9 mars prochain.

"Nous avons manqué de quelque chose", a sobrement analysé Jules Koundé après la défaite des Andalous à domicile face au Borussia Dortmund (2-3) ce mercredi en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le défenseur central français évoque aussi des erreurs pour expliquer cette défaite qui met les siens en difficulté avant le match retour dans trois semaines.

"Les buts viennent en majorité de nos erreurs"

"Nous avons reculé plusieurs fois et c’est difficile quand vous avez des joueurs puissants devant vous, explique-t-il dans des propos relayés par Diario de Sevilla. Ce sont des erreurs. Ils ont été supérieurs, mais les buts viennent en majorité de nos erreurs."

>> La Ligue des champions est à suivre en intégralité sur les antennes de RMC Sport

Face à une équipe "qui vous punit immédiatement", Koundé raconte ce qui a fait défait sur chacun des buts adverses: "Il a manqué de l’agressivité dans le premier but; le deuxième est un contre et il est bien négocié; le troisième est une perte de balle."

"Nous allons avoir des opportunités"

Concernant le match retour, la mission s’annonce délicate mais loin d’être impossible pour l’ancien bordelais: "Nous savons que ça va être un match difficile, mais nous allons y aller avec confiance. Il y a uniquement à être plus concentrés et être plus agressifs. Si nous n’y croyons pas, ça ne sert à rien de jouer." Jules Koundé est en cas certain que le FC Séville aura de quoi rattraper son retard: "Nous essayerons de garder le ballon au match retour, mais nous allons avoir des opportunités."