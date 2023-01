Mercato: imbroglio autour de la situation de Bamba Dieng, entre l'OM et Lorient

Marseille, qui n'est pas au courant d'un retour de Bamba Dieng, reçoit toujours des offres du FC Lorient pour l’international sénégalais.

Se dirige-t-on vers un nouveau feuilleton Bamba Dieng ? Alors que des informations font état d’un retour à Marseille de l’attaquant sénégalais ce jeudi après un problème qui aurait été détecté lors de sa visite médicale à Lorient, l’OM assure ne pas être au courant d’un retour du joueur, selon RMC Sport.

Dieng se trouve encore en Bretagne et le club phocéen reçoit toujours des offres des Merlus pour son avant-centre de 22 ans. Un jeu de poker menteur semble donc s’être installé entre les deux clubs, notamment autour de la particularité du buteur au genou. La crainte est que Lorient soit tenté de s’en servir pour faire baisser le prix du transfert, ce que ne veut pas entendre le président olympien, Pablo Longoria.

Un mercato à nouveau mouvementé

L’été dernier, Dieng avait déjà connu un mercato mouvementé. Après avoir refusé de rejoindre Leeds, en Premier League, il avait donné son accord à l’OGC Nice, avant d’être recalé à la visite médicale au moment où il s’apprêtait à être transféré pour 12 millions d’euros. Finalement resté à Marseille après cette énième péripétie, il a été mis au placard en début de saison, puis a retrouvé les terrains à partir de fin septembre, avec un temps de jeu limité.

Aligné à douze reprises par Igor Tudor, il a trouvé deux fois le chemin des filets : contre Strasbourg en championnat (2-2) le 29 octobre et en Coupe de France face à Hyères (2-0) le 7 janvier. Par ailleurs, l’OM n’a plus trop d’espoir dans le dossier Terem Moffi. Le Lorientais n’est pas très chaud pour signer à Marseille et privilégie Nice. Selon les informations de RMC Sport, Pablo Longoria et le directeur du football Javier Ribalta travaillent sur d’autres dossiers dans le secteur offensif.