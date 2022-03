Mercato: "Je n'ai rien signé avec le Barça et je ne suis pas près de le faire", assure Mazraoui

Dans le viseur du Barça pour le prochain mercato, Noussair Mazraoui affirme qu'il n'a rien signé avec le club catalan. Le latéral marocain de l’Ajax Amsterdam est également surveillé par le Bayern et le Borussia Dortmund.

Noussair Mazraoui sera libre l’été prochain et le Barça semble bien décidé à profiter de cette opportunité. Mais le latéral droit de l'Ajax Amsterdam s’engagera-t-il avec le club catalan? "Je n'ai toujours rien signé avec Barcelone. Il n'y a rien de concret, je ne suis même pas près de le faire. Sinon, je serais honnête et je le dirais", a-t-il assuré auprès des médias néerlandais, après l’élimination de l’Ajax en quart de finale de Ligue des champions mardi soir. De quoi refroidir les ardeurs des supporters du Barça. En Espagne, AS précise que l'international marocain est aussi surveillé par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Mazraoui a récemment fait parler de lui en refusant de venir en sélection pour disputer les barrages du Mondial 2022 avec le Maroc face au Congo. En froid avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, le joueur de 24 ans n’a plus porté le maillot des Lions de l'Atlas depuis novembre 2020.

"Depuis un an et demi, je n’ai pas été appelé en équipe nationale, sans raison ni explication. Jamais je n’avais ressenti un tel manque de respect. Ça a été un moment douloureux pour moi. Malgré tous les mensonges à mon sujet relayés dans les médias, je suis resté calme et silencieux (…) Ça n’a jamais été mon choix et je crois sincèrement que je ne le méritais pas", avait-il développé sur Instragram. Le Maroc va affronter le Congo le 25 mars à Kinshasa, puis le 29 mars à Casablanca.