Chelsea: Zidane et Luis Enrique pistés pour l’après-Potter

La direction de Chelsea aurait identifié les profils de Zinedine Zidane et Luis Enrique pour diriger l’équipe première en cas d’éviction de Graham Potter. Les deux entraîneurs demeurent sans club et cherchent un nouveau défi.

A défaut des Bleus, Zinedine Zidane pourrait-il prendre en main la destinée des Blues dans un avenir proche? Privé d’une aventure à la tête de la sélection tricolore par la prolongation de Didier Deschamps, Zinedine Zidane cherche un nouveau projet. Sans club depuis son départ du Real Madrid pendant l’été 2021, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France voit régulièrement son nom associé à de prestigieux défis.

Un temps évoqué du côté du PSG ou de la Juventus Turin, Zizou pourrait finalement rebondir en Premier League. Selon les informations relayées notamment par le Daily Mail ou Sport, le technicien français constituerait l’une des priorités de Chelsea en cas de départ de Graham Potter. Pas au mieux ces dernières semaines, l’entraîneur anglais pourrait rapidement sauter en cas de nouvelles contre-performances et notamment en cas d’élimination contre le Borussia Dortmund dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Zidane et la maîtrise de l’anglais

Battus à l’aller en Allemagne (1-0), les Blues devront absolument l’emporter pour espérer poursuivre l’aventure européenne cette saison. Le retour prévu le 7 mars à Stamford Bridge (dès 21h sur RMC Sport 1) s’annonce déjà crucial pour Graham Potter. Une nouvelle défaite et Todd Boehly pourrait trancher dans le vif.

Toutefois, un bémol risque de mettre un frein à l’option Zidane. Comme plusieurs de ses anciens coéquipiers de France 98 l’ont déjà souligné, Zinedine Zidane souhaite parler parfaitement la langue du pays dans lequel il travaille. Et jusqu’ici, le Français a souvent montré que s’il parlait l’anglais, il n’était pas totalement bilingue. Reste à savoir si cela l’empêchera d’accepter une éventuelle proposition des dirigeants londoniens.

Luis Enrique également ciblé

Mais attention, Zinedine Zidane n’est pas la seule option sur la table à Chelsea en cas de licenciement de Graham Potter. Toujours selon les éléments venus d’Espagne, Luis Enrique se trouverait aussi sur les tablettes des Blues.

Sans poste depuis son départ de la Roja après une Coupe du monde 2022 ratée, le technicien espagnol semble vouloir entraîner au plus vite. Comme le Français, l’ancien joueur du Real et du Barça a l’avantage d’être disponible immédiatement.

Mais contrairement à l’ancien numéro 10 tricolore, l’Espagnol de 52 ans n’a plus entraîné un club au quotidien depuis son passage sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Lors de cette expérience avec l’équipe blaugrana, Luis Enrique a notamment remporté la Liga à deux reprises (2015 et 2016) et la Ligue des champions (2015).

Une compétition continentale que, sauf miracle, Chelsea ne devrait pas disputer la saison prochaine. Seulement dixième de Premier League après 24 match, le club londonien n’est pas sûr de joueur l’Europe. Malgré un gros recrutement, l’absence de Coupe d’Europe pourrait nuire à l’arrivée d’un entraîneur de renom tel que Zinedine Zidane et Luis Enrique. A moins que l’une des deux priorités des Blues ne débarque au plus tôt afin d’essayer de sauver la fin de saison de l’équipe.