Mercato: Kane, Mount... Manchester United accélère sur ses dossiers prioritaires

Après une saison mitigée, Manchester United souhaite se renforcer sérieusement cet été, surtout au poste d'avant-centre où le club envisage de faire une offre très rapidement pour Harry Kane. Mason Mount est aussi une cible importante pour les Red Devils.

Après douze années de très bons et loyaux services, Harry Kane sera-t-il autorisé cet été à quitter Tottenham ? En Angleterre, son départ est un sujet chaque année, parce qu'il n'a pas soulevé le moindre trophée dans sa carrière et que la trentaine arrivant cet été, il pourrait être tenté par un nouveau défi. Il y a deux ans, il avait été très proche de Manchester City et cette année, c'est United qui souhaite en faire sa recrue phare.

D'après le Guardian, les Red Devils veulent faire une offre très rapidement aux Spurs afin de ne pas entrer dans des négociations interminables qui durent tout l'été. L'attaquant anglais est en fin de contrat dans un an, ce qui pourrait faciliter son transfert, mais le président de Tottenham, Daniel Levy, est connu pour rendre les négociations difficiles, ce qui sera particulièrement le cas cet été après une saison ratée. MU pense aussi à Victor Osimhen, mais son prix devrait être rédhibitoire.

Mount aussi sur les tablettes

Auteur de 28 buts en Premier League cette saison, Harry Kane a porté tout seul une équipe de Tottenham qui n'a pas pu compter sur un grand Heung-min Son. Avec encore un match à jouer, l'Anglais est à deux réalisations de son record en carrière sur une saison de Premier League, 30 buts en 2017-18.

D'après le Guardian et The Athletic, Manchester United souhaite également recruter Mason Mount dans l'entrejeu. Le milieu des Blues est lui aussi en fin de contrat dans un an et son temps de jeu a été fortement réduit par la concurrence et plusieurs blessures. Chelsea ne compte pas lui offrir une prolongation à la hauteur de ses espérances et serait ouvert à un départ, mais pour environ 65 millions d'euros, ce qui pourrait freiner quelques ardeurs.