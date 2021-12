Mercato: Kurzawa, Icardi, Di Maria… Les dossiers chauds du PSG cet hiver

Le PSG aimerait profiter du mercato d’hiver pour dégraisser son très riche effectif. Selon L’Equipe, plusieurs joueurs sont sur le marché mais leur départ s’annonce complexe à amorcer. D'autres, en revanche, pourraient bientôt prolonger.

Layvin Kurzawa disparu des radars

Layvin Kurzawa (29 ans) n’a plus été aperçu avec le maillot du PSG depuis le 1er août dernier. L’arrière gauche avait disputé neuf minutes lors du Trophée des champions perdu face à Lille (1-0) avant de disparaître complètement des radars. Mauricio Pochettino ne compte pas sur son arrière gauche, en concurrence avec Nuno Mendes et Juan Bernat. Paris est donc vendeur mais se retrouve coincé par la durée du contrat de son joueur, qui avait prolongé jusqu’en 2024 à l’été 2020.

Mauro Icardi dans le flou

Mauro Icardi a davantage fait parler de lui pour ses problèmes conjugaux que pour ses trois buts en 17 matchs cette saison. Brillant lors de ses premiers mois à Paris, l’Argentin pâtit aujourd'hui de la forte concurrence en attaque (6 titularisations seulement) sans afficher un état d’esprit très conquérant sur le terrain. Paris ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre satisfaisante pour un joueur recruté 50 millions d’euros en 2020. Selon nos informations, il ne souhaite pas partir.

Marquinhos: Parisien à vie?

Sous contrat jusqu’en 2024, Marquinhos a récemment laissé entendre qu’il se verrait bien terminer sa carrière au PSG. Cela tombe bien: le PSG adore son capitaine et défenseur brésilien qui pourrait parapher un nouveau contrat prochainement.

Angel Di Maria: en bonne voie

De prime abord, son dossier parait brûlant puisque son contrat court jusqu’en juin 2022. Mais l’Argentin dispose d’une année en option et a récemment confié, dans "Rothen s’enflamme", son intention de poursuivre l’aventure avec Paris. Selon Le Parisien, un accord verbal existe entre les deux parties pour lever l’option et l’officialisation pourrait intervenir au printemps.

Sergio Rico: un marché bouché

Dans un secteur bondé, Sergio Rico (28 ans) a profité de toutes petites miettes en jouant 22 minutes face à Nantes, cette saison. Non inscrit en Ligue des champions, l’Espagnol se contente d’un rôle de numéro 3 derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. L’idée d’un départ cet hiver est dans les clous même si le marché des gardiens est assez fermé.

Rafinha invité à partir

Loué pour son état d’esprit dans le groupe, Rafinha (28 ans) ne convainc pas vraiment Mauricio Pochettino pour son apport sportif. Le Brésilien (non éligible en Ligue des champions) a seulement disputé cinq rencontres cette saison. Selon L’Equipe, il a appris par la direction parisienne que le club ne comptait pas sur lui. Paris cherche donc une porte de sortie au milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2023.

Diallo vers l’Angleterre?

Lui joue plus mais pas n’est pas intransférable. Arrivé en 2019 au PSG, Abdou Diallo (25 ans) est lié au club jusqu’en 2024. Paris écoutera d’éventuelles offres le concernant cet hiver même si le joueur sera concentré sur la Coupe d’Afrique des nations. Selon L’Equipe, un départ sera davantage à l’ordre du jour l’été prochain. Le joueur dispose notamment d’une belle cote en Angleterre.

Dagba et Dina Ebimbe aussi sur le départ

Paris pourrait aussi profiter du mercato d’hiver pour laisser partir certains de ses titis. A 23 ans, Colin Dagba n’est plus un jeune prometteur et cherche un temps de jeu plus conséquent (deux matchs cette saison seulement). Il s’est récemment adjoint les services du puissant agent, Pini Zahavi. Régulièrement convoqué par Mauricio Pochettino, Eric Junior Dina Embimbe pourrait aussi être envoyé en prêt dans un autre club cet hiver.