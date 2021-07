Mercato: le PSG s’attaquerait aussi à Theo Hernandez, selon la presse italienne

Selon Tuttosport, le PSG aurait formulé une offre à l’AC Milan pour le transfert du latéral gauche français, Theo Hernandez (23 ans). Le club italien l’aurait refusée.

Le PSG est "insatiable", lance Tuttosport. Selon le journal italien, Paris aurait en effet transmis une offre de 40 millions d’euros à l’AC Milan pour recruter le latéral gauche, Theo Hernandez (23 ans). Mais le club lombard l’a refusée pour "deux raisons". Tout d’abord parce qu’Hernandez est un élément-clé du dispositif de Stefano Pioli. Recruté en 2019 en provenance du Real Madrid contre 21,5 millions d’euros, le latéral gauche a disputé 45 matchs la saison dernière (8 buts, 8 passes décisives), participant à la très belle saison des Lombards (2es de Serie A).

La deuxième raison de ce refus est assez simple: l’offre est jugée insuffisante par les Rossoneri. Selon Tuttosport, le PSG ne devrait pas augmenter l'indemnité après avoir dépensé 60 millions d’euros pour Achraf Hakimi. Les Parisiens ont aussi recruté plusieurs stars libres comme Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum et se penchent désormais sur les ventes de plusieurs joueurs de l’effectif pour remplir les caisses. Mitchell Bakker (Bayer Leverkusen) est parti et Layvin Kurzawa (Galatasaray?) pourrait l’imiter.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Avec deux arrières gauches en moins, le PSG se verrait bien renforcer le poste avec Hernandez, dont la cote a grimpé en flèche la saison dernière. Le frère de Lucas a fait plusieurs appels du pied à l’équipe de France ces derniers mois, sans réussir à convaincre Didier Deschamps de l’appeler pour le moment. Un transfert vers le PSG pourrait lui faire passer un cap même s’il semble aujourd’hui assez éloigné.

L’AC Milan cherche tout de même à se renforcer sur le côté gauche de sa défense et s’active pour recruter le joueur de l’AS Monaco, Fodé Ballo-Touré (24 ans), contre 4,5 millions d’euros. Pour pallier un éventuel départ de Hernandez? Selon Tuttusport, l’international sénégalais serait plutôt pisté pour devenir la doublure du Français, sous contrat jusqu’en 2024.