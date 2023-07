Mercato: un nouveau prétendant pour Faivre, sur le départ de l'OL

En échec à l’Olympique Lyonnais mais relancé lors d’un prêt à Lorient, Romain Faivre suscite les convoitises lors du mercato. Le milieu offensif de 24 ans pourrait être vendu pendant l’été et les courtisans ne semble pas manquer avec l’émergence de la piste strasbourgeoise.

Un chèque qui ferait du bien aux finances lyonnaises. Surveillé de près par la DNCG et soumis à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation, Lyon pourrait acter le départ de Romain Faivre lors du mercato. Acheté à Brest en janvier 2022, le milieu offensif a déçu à l’OL avant de retrouver du temps jeu lors de son prêt de six mois à Lorient en début d’année 2023.

De retour chez les Gones, le joueur de 24 ans intéresserait Strasbourg cet été selon les informations du journal L'Equipe. Le club alsacien, fort du rachat par Todd Boehly, envisagerait de faire une offre pour Romain Faivre. Fraîchement nommé à la tête de l’équipe première, Patrick Vieira apprécierait le profil de l’ancien talent brestois.

Du beau monde sur le dossier Faivre

Soucieux de faire rentrer des liquidités afin de boucler d’autres arrivées, l’OL de John Textor attendrait environ 15 millions d’euros pour Romain Faivre. Un montant similaire à celui payé pour le recruter voilà près de 18 mois et qui ne poserait pas problème à Strasbourg. Rien n’est fait pour le moment et la concurrence de plusieurs autres formations de Ligue 1 pourrait encore faire grimper le prix du milieu rhodanien.

Lorient, d’abord, où Romain Faivre s’est relancé avec 5 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions veut le récupérer cet été. Mais les Merlus ne seraient pas chauds à le payer trop cher après avoir déjà offert 11M€ (+2M€ de bonus) pour lui.

Monaco et Nice, ensuite, songeraient aussi à le faire revenir sur la Côte-d’Azur après ses débuts à l’ASM. Le prix fixé par l’OL pour Romain Faivre ne devrait pas non plus se révéler problématique pour le club monégasque et les Aiglons. Séville, enfin, où le profil très technique du Français s’insèrerait parfaitement dans le football offensif prôné par José Luis Mendilibar…à la condition, bien sûr, que la direction andalouse accepte de payer le prix fort.