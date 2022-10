Mercato: l'Atlético et le Barça auraient (enfin) trouvé un accord pour régler le cas Griezmann

Cantonné à un rôle de remplaçant dpuis le début de la saison, en raison d'une clause inscrite dans son contrat, Antoine Griezmann devrait enfin avoir une bonne nouvelle. Selon la presse espagnole, un accord a été trouvé entre l'Atlético et Barcelone pour régler son transfert.

Finis les bouts de matchs pour Antoine Griezmann ? Depuis le début de la saison, le Français est comme prisonnier du temps du côté de l’Atlético de Madrid. La faute à une clause glissée dans le contrat de prêt avec option d’achat négocié entre le Barça et les Colchoneros dans les dernières heures du mercato 2021. Une clause stipulant qu’une option d’achat de 40 millions d’euros sera automatiquement activée si l’attaquant de 31 ans dispute plus de 45 minutes sur 50% (ou plus) des matchs du club madrilène au cours de la saison. Pour ne pas régler cette coquette somme au Barça, la direction de l’Atlético a fait passer la consigne à Diego Simeone de ne pas trop l’utiliser.

Un deal à 20 millions d'euros

Résultat, Griezmann n’a jusqu’à présent démarré qu’une seule rencontre de Liga, le derby perdu face au Real (2-1) le 18 septembre. Il doit se contenter le plus souvent d’entrées en jeu dans la dernière demi-heure. C’était encore le cas le week-end dernier sur le terrain du FC Séville (2-0). Mais cette période de vache maigre va bientôt prendre fin. Selon la presse espagnole, dont le quotidien AS, l’Atlético et le Barça sont (enfin) parvenus à un accord total pour régler définitivement le transfert du champion du monde, avec un montant revu à la baisse. L’opération devrait atteindre les 20 millions d’euros (hors bonus), avec à la clé un contrat à l’Atlético jusqu’en 2026 pour "Grizou". Sauf retournement de situation, le deal sera officialisé la semaine prochaine.

Un soulagement, forcément, pour le joueur, auteur de trois buts et une passe décisive cette saison en dix apparitions toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle aussi pour Didier Deschamps, qui mise sur une montée en puissance de son numéro 7 en vue du Mondial au Qatar. "Au moins, il n'est pas fatigué ! Il faut voir le bon côté des choses, tentait de relativiser le sélectionneur des Bleus le mois dernier. Il a une situation que vous connaissez. Cela limite son temps de jeu, même si ça reste un joueur important pour son club. Evidemment, il aspire à mieux, à plus. L'important pour moi, c'est que les joueurs, quels qu'ils soient, sachent que je suis en soutien, attentif, pour que ça aille mieux pour eux et qu'avec nous ils soient un plus pour l'équipe de France."