Mercato en direct: Rabiot "est bien à la Juve" selon sa mère

Blaise Matuidi est actuellement libre après la fin de son aventure sportive avec l'Inter Miami, dont il a été nommé ambassadeur. Dans une interview au Parisien, le milieu de terrain confie chercher un nouveau défi. "Pour le moment, je me maintiens en condition, explique-t-il. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me laisse le temps de la réflexion. Des fenêtres de mercato s'ouvriront dans quelques semaines. J'aurai 35 ans en avril. Je ne suis plus tout jeune, mais je ne me sens pas usé pour autant. Cette pause m'offre l'opportunité de profiter de la vie de famille. J'y accorde une grande importance. Cet aspect des choses devient même prioritaire à mes yeux."