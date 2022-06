Mercato: l'Inter discute avec Chelsea pour un prêt de Lukaku

Passé de l'Inter Milan à Chelsea pour plus de 110 millions d'euros l'été dernier, Romelu Lukaku pourrait faire le chemin inverse durant ce mercato. Selon plusieurs médias britanniques, les deux clubs ont entamé des discussions au sujet d'un possible prêt de l'attaquant belge.

"Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club. Revenir et essayer de l’aider à gagner d'autres titres est un sentiment incroyable. J’espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble." Ce 12 août 2021, Romelu Lukaku confiait sa joie d’être de retour à Chelsea, sept ans après son départ. Son discours a bien changé depuis. Recruté il y a un an contre un chèque de 113 millions d’euros, le Belge pourrait faire le chemin inverse durant ce mercato.

Selon plusieurs journaux britanniques, dont The Times et The Telegraph, Chelsea et l’Inter Milan ont entamé des discussions pour un possible prêt de l’attaquant de 29 ans. Les négociations se poursuivent pour savoir quelle part les Nerazzurri pourraient prendre en charge sur son salaire estimé à 377.000 euros par semaine. Des échanges ont notamment eu lieu ce mercredi entre des dirigeants du club italien, les représentants de Lukaku et Todd Boehly, l'homme d'affaires américain qui vient de racheter les Blues. Il y aurait une volonté commune de rapidement trouver un accord dans ce dossier. Si possible dès la fin de la semaine.

Un retour décevant à Chelsea

Auteur de 15 buts en 44 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, celui qui est devenu le transfert le plus cher de l’histoire n’a pas répondu aux attentes en Angleterre. Son come-back avait pourtant bien débuté avec quatre buts lors de ses quatre premiers matchs et un statut de titulaire indiscutable. Mais la machine s’est enrayée. Plombé par des pépins physiques, confronté à la concurrence de Kai Havertz, il n’a plus affiché le niveau qui était le sien à l’Inter. Pire, il a commencé à se plaindre de sa situation dès fin 2021, en ouvrant même la porte à un retour en Italie.

"Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça, avait-il déclaré, avant de s’excuser publiquement. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner." Ça pourrait être pour cet été.

D'après La Repubblica, certains joueurs pourraient également entrer dans cette opération. Chelsea serait notamment intéressé par le défenseur central italien Alessandro Bastoni.