Mercato: l’Inter Miami pense toujours à Messi

L’Inter Miami aimerait recruter Lionel Messi (35 ans) pour permettre à la franchise de devenir la plus connue de la Major League Soccer, a indiqué Xavier Asensi, directeur général du club de David Beckham.

L’Inter Miami rêve toujours de recruter Lionel Messi (35 ans). Le directeur général des affaires de la franchise américaine, Xavier Asensi, a rappelé cet objectif dans deux interviews à Mundo Deportivo et l’agence de presse espagnole, EFE, le week-end dernier. Il y voit un moyen de devenir la référence du championnat américain de soccer (MLS) alors que la franchise détenue par David Beckham ne compte que trois ans d’existence.

"La possibilité que Leo Messi arrive à Miami aide beaucoup à tout cela"

"Nous avons trois ans d'histoire, mais tout le monde ici est relativement jeune, a rappelé Asensi, ancien directeur général du Barça, à EFE. Donc, au sein de cet écosystème, l'objectif des propriétaires est que quand on parle de football aux États-Unis, ce qui vient à l'esprit c'est l'Inter Miami. Avec une bonne gestion, et avec un bon emplacement comme Miami, qui attire l'argent, c'est possible. C'est une ville attractive à bien des égards : qualité de vie, fiscale et culturelle."

"La possibilité que Leo Messi arrive à Miami aide beaucoup à tout cela, ajoute-t-il. De plus, d'autres acteurs très importants de l'industrie du football considèrent également Miami comme un endroit où aller jouer. Précisément à cause de tout ce qui a été dit précédemment. Il y a un mois, nous avons organisé un match entre des amis de Ronaldinho et des amis de Roberto Carlos. Dans notre stade, nous avions Dybala, Pogba, Falcao, Arturo Vidal, Militao et Vinícius Jr. Et ils sont venus parce qu'ils étaient déjà ici en vacances."

Il a confirmé cet objectif dans Mundo Deportivo. "Oui, avec des nuances, a-t-il déclaré. Leo Messi ne peut être comparé à aucun autre footballeur. Cela dit, ce que nous cherchons, c'est d'être la référence du football aux États-Unis et pour cela, l'important, ce sont les joueurs et le spectacle que vous êtes capable de donner. Pour le donner, il faut les meilleurs joueurs et les avoir est un véritable objectif de notre club. Quant à Leo Messi, il est là et puis il y a les autres."

Il a toutefois rappelé que le joueur était maître de sa destinée, alors qu’il compte encore un an de contrat, plus un en option au PSG. "Cela dépend de lui et de sa volonté, rappelle Asensi. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde et je pense que Messi est le meilleur de l'histoire. À partir de maintenant, c'est à vous de décider. Nous voulons être la référence du football aux USA, c'est un des objectifs de la propriété."

En mai dernier, le clan Messi avait démenti une rumeur sur un départ à l’Inter Miami en 2023. L’Argentin est souvent annoncé du côté de la ville floridienne où il possède des biens immobiliers. Mais son entourage a assuré qu’il n’avait pas encore pris de décision sur son avenir et qu’il était pleinement concentré sur la saison à venir avec Paris.