Mercato: L'OL abandonne la piste Laborde

Selon nos informations, Gaëtan Laborde ne devrait pas signer en faveur de l’OL. Le profil de l’attaquant de Montpellier ne plairait pas aux dirigeants lyonnais, pour qui le temps presse.

À 24 heures de la fermeture du mercato, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas trouvé son nouvel attaquant. Après avoir manqué Sardar Azmoun et Willian, la future recrue lyonnaise ne sera pas non plus Gaëtan Laborde. Il pourrait donc ne pas y avoir de recrue offensive supplémentaire pour l’OL, qui s’est récemment offert Xherdan Shaqiri.

Kadewere avait été évoqué dans l'opération

Comme expliqué par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, l’attaquant montpelliérain ne correspondrait pas aux attentes de Peter Bosz. Le coach néerlandais n’apporterait pas un plus à l’attaque rhodanienne. À noter que Tino Kadewere avait un temps été cité pour faire partie de ce deal. Un montant de 15 millions avait été évoqué.

Ce lundi, l’OL avait déjà vu le Zenith Saint-Petersbourg refuser de libérer son attaquant Sardar Azmoun, faute d’avoir trouvé son remplaçant. L’Iranien restera donc en Russie malgré un accord trouvé avec le club lyonnais, qui était pourtant prêt à débourser 15 millions d’euros pour s'attacher ses services.

Willian a également décliné l’offre de Lyon, après avoir déjà trouvé un accord avec les Corinthians. L’attaquant d’Arsenal devrait donc retrouver sa famille au Brésil et ne rejoindra pas non plus l’OL, qui va devoir s’activer s’il veut attirer une recrue offensive d'ici la fin du mercato, prévue ce mardi à minuit.