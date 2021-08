Mercato: Azmoun ne devrait pas signer à l'OL

Peter Bosz a fait de Sardar Azmoun la priorité offensive de l’OL pour la fin du mercato estival. Mais selon les informations de RMC Sport, l'Iranien ne devrait pas être libéré par le Zénith Saint-Pétersbourg qui n'a pas trouvé son remplaçant.

Valeure sûre du championnat russe, Sardar Azmoun était la priorité de Peter Bosz pour renforcer l’attaque de l’OL. Si un accord était proche avec le club rhodanien, le Zenith Saint-Pétersbourg ne devrait pas le lâcher, faute d’avoir trouvé son successeur. Selon nos informations, Sardar Azmoun ne devrait donc pas rejoindre Lyon.

>> Les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport

Laborde en plan B?

En fin de contrat en juin prochain, Sardar Azmoun était pourtant d’accord avec l’OL et aurait dû être transféré pour environ 15 millions d’euros. Pour le remplacer, le Zenith avait étudié différents profils offensifs.

Le club russe avait ainsi activé plusieurs pistes potentielles et en particulier celle menant à Carlos Vinicius (Benfica). En vain, aucune d'entre elles ne semble avoir convaincu l'actuel leader du championnat russe.

Si le mercato fermera ses portes le 7 septembre en Russie, et laisse ainsi plus de temps pour trouver la perle rare, la direction du Zenith Saint-Pétersbourg semble donc avoir choisi de garder l’Iranien de 26 ans malgré l’offre lyonnaise. Une complication qui pourrait pousser l’OL à se pencher sur d’autres dossiers.

Parmi les noms cités dans le Rhône, celui de Gaëtan Laborde revient aussi avec insistance. Si Olivier Dall’Oglio a confirmé qu’un départ restait possible, aucune offre ferme n’aurait été formulée à Montpellier. Gaëtan Laborde, dont le profil est également suivi par... le Zenith Saint-Pétersbourg. D’ici mardi, l’OL n’a plus vraiment le choix: il faut croiser les doigts et espérer une bonne nouvelle venue de Russie.