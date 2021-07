Mercato: l’OL prête déjà Özkaçar

Une saison seulement après son arrivée à l’OL, Cenk Özkaçar est prêté par le club lyonnais à Louvain (Belgique), jusqu’en juin 2022. Le jeune défenseur turc (20 ans) n’a quasiment pas été utilisé par Rudi Garcia la saison dernière.

Il était encore tôt et présomptueux pour annoncer qu’il s’agit d’un flop, mais le transfert de Cenk Özkaçar à l’OL en août dernier, contre 1,5 million d’euros est pour le moment loin d’être une franche réussite. Après avoir connu un temps de jeu famélique au cours de sa première saison sous Rudi Garcia, le défenseur central rejoint Louvain en prêt pour une saison afin de retrouver le goût de la compétition.

Inutilisé en championnat, 10 minutes de jeu en Coupe

Comme nous vous l’annoncions ce lundi, l’ancien international U19 turc quitte donc Lyon jusqu’en juin 2022, alors qu’il avait signé l’été dernier un contrat expirant en 2025. Depuis, Özkaçar a disputé dix petites minutes avec l’équipe première, en remplaçant Dubois lors du quart de finale de Coupe de France perdu face à l’AS Monaco. Pour le reste, son temps de jeu est à trouver avec l’équipe réserve avec laquelle il a pris part à deux rencontres de National 2.

Quelques jours après son arrivée, le directeur sportif Juninho avait évoqué son avenir. "On ne sait pas si on le gardera mais c’est un joueur d’avenir", avait-il indiqué au micro de Top of the Foot. Présent à seulement quatre reprises dans le groupe lyonnais en Ligue 1 sans jamais entrer en jeu, Cenk Özkaçar devrait enfin avoir l’occasion de trouver du temps de jeu avec le modeste onzième du dernier championnat belge.