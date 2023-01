FFF: Aulas temporise sur un appel à la démission contre Le Graët après l’ouverture d’une enquête

Jean-Michel Aulas, président de Lyon et membre du comité exécutif de la Fédération française de football, juge "inquiétant" l’ouverture d’une enquête contre Noël Le Graët, président de la FFF en retrait depuis la semaine dernière.

Jean-Michel Aulas avait poussé pour la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française de football (FFF) plus que pour sa démission la semaine dernière. Et il reste plutôt campé sur ses positions malgré l’ouverture d’une enquête judiciaire pour harcèlement moral et sexuel contre le patron de la FFF à la suite de différents témoignages recueillis par les enquêteurs mandatés par le ministère des sports pour réaliser un audit sur la gouvernance de l’instance. Cela interpelle Aulas, président de l’OL et membre influent du comité exécutif de la FFF, même s'il refuse de se précipiter au sujet d'une décision plus radicale.

"C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe"

"Je n'ai pas d'informations précises, sauf ce qui est dit dans la presse, confie le patron lyonnais dans L'Equipe. C'est inquiétant qu'il n'y ait pas de journée sans qu'un nouveau développement intervienne. Mais il n'y a pas de procédure contradictoire. J'essaie donc d'être prudent. J'ai vu le communiqué de Noël qui maintient ses positions... C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d'un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui."

Il botte aussi en touche sur la demande d'une démission de Le Graët lors d’un nouveau comex jeudi. "Il est prématuré de prendre une position, lance-t-il. Le rapport du ministère des Sports n'est pas sorti. De l'autre côté, il y a cette information du procureur dont on n'a pas le contenu. C'est compliqué de porter des jugements qui atteignent la moralité individuelle, qui plus est de quelqu'un qui a fait un parcours plutôt brillant de dirigeant. Mais la situation a quand même évolué depuis mercredi dernier. Il faut attendre ce nouveau comex (jeudi) pour en savoir plus."

Il n’envisage pas une démission du comex

Relancé, il admet qu’un appel à la démission reste une "éventualité" même s’il trouve cela encore "prématuré". Il réfute aussi l’idée d’une démission du comité exécutif. "Pour moi, ce n'est pas envisagé, confie-t-il. En ce qui me concerne, ce ne sera pas ma position."