Encore beaucoup de travail pour l'OL de Bosz, qui démarre sa saison par un accroc face à Brest

Pour son premier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1 ce samedi, l'OL n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile face à Brest (1-1). Cardona avait ouvert le score d'une frappe lourde (42e) avant l'égalisation de Slimani (61e).

Pour sa première sortie officielle ce samedi en Ligue 1 contre Brest (1-1), Peter Bosz avait un premier casse-tête à résoudre. Privé de Cornet, Denayer (blessés) ainsi que d’Henrique et Da Silva (suspendus) alors qu’Andersen (Crystal Palace), Bard (Nice) et Koné (prêté à Troyes) ont quitté le club, le coach néerlandais a bricolé pour composer sa défense. Le capitaine Léo Dubois a ainsi basculé à gauche, laissant son couloir droit au jeune Malo Gusto (18 ans).

Une charnière expérimentale composée de Marcelo et Lukeba, également âgé de 18 ans, a été alignée, sans être énormément mis à contribution en première période. En l’absence de Guimaraes, tout juste champion olympique avec le Brésil, l’entraîneur rhodanien n’a pas concocté d’autres surprises dans son premier onze de la saison. Le trio Caqueret-Mendes-Aouar était positionné derrière Toko Ekambi, Dembélé et Cherki.

Cardona refroidit le Groupama Stadium

Malgré une possession largement à son avantage en première période (76%), les Lyonnais ont mis du temps à entrer dans leur saison, à savoir une demi-heure. À la faveur d’une belle prise de balle, Dembélé s’est excentré à gauche de la surface avant d’expédier une frappe puissante dans les tribunes du Groupama Stadium qui fêtait sa 100e en Ligue 1 sans ses Bad Gones (31e).

Pourtant, ce sont les Brestois qui ont refroidi l’enceinte lyonnaise en toute fin de première période, sur l’une de leur première incursion. Le moment parfait choisi par Cardona, à l’extérieur de la surface, pour placer son tir dans le petit filet de Lopes (42e). Au-delà d’être mené au score, l’OL bouclait le premier acte sans cadrer le moindre tir, ce qui ne lui était pas arrivé à domicile en Ligue 1 depuis septembre 2019 face au PSG. À la pause, Caqueret reconnaissait un jeu "trop stérile" et réclamait "un contre-pressing plus rapide" à la pause.

Un quart d’heure fou pour Brest, Lopes sauve l’OL

L’OL a effectivement semblé reprendre la rencontre avec plus d’énergie mais ce sont les Bretons qui ont pourtant été proches du deuxième but, avec une contre-attaque de 70 mètres mal négociée par Honorat (49e). Dans la foulée, l’ailier brestois a manqué de précision sur sa reprise au second poteau (52e). C’est ensuite Lopes, auteur d’une double parade, qui a empêché le chaos et éteint l’incendie (57e) après un premier sauvetage de Marcelo (55e).

Tout juste entré en jeu à la place de Thiago Mendes, copieusement sifflé, Islam Slimani a permis aux Lyonnais d’égaliser sur un enchaînement contrôle de la poitrine-frappe dans la surface, après une passe astucieuse de Toko Ekambi de la tête (62e). Les hommes de Bosz sont alors entrés définitivement dans leur match, et Demblélé est passé tout proche de donner l’avantage de la tête (71e) avant que Magnetti ne sauve Brest devant Aouar (73e).

Aouar manque la balle de match

Dans une fin de rencontre à sens unique, Lyon a ensuite demandé un penalty, sans succès, pour une poussette de Mbock sur Slimani, passé tout proche du doublé sur le coup (75e). Sur l’une de ses rares occasions, Mounié a sollicité Lopes, encore irréprochable devant cette tête (81e). Mais c'est bien l'OL qui a eu une dernière opportunité dans le temps additionnel, avec Aouar qui a buté sur Bizot pour sa première en championnat (90e+1).

À l'occasion de ses débuts sur le banc de Brest, Michel Der Zakarian ne sera donc pas parvenu à offrir au club breton sa première victoire sur l’OL en Ligue 1, au terme de sa dixième confrontation. Mais au prix d'une belle résistance, il démarre son championnat de belle manière. Quant à eux, les Lyonnais manquent leur rentrée malgré l'appui sans faille de leur public et une domination globale, bien que stérile.