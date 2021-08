OL: ambitions, changements, préparation moyenne... ce qu'il faut savoir avant le début de la saison

L'OL débute sa saison de Ligue 1 ce samedi face à Brest (17h), avec des rêves d'Europe et l'envie de voir Peter Bosz imprimer sa patte sur le jeu.

Les ambitions de cette saison 2021-2022

Comme souvent, l'OL entend terminer sur le podium cette saison, pour décrocher sa place en Ligue des champions. Les Lyonnais restent sur une amère quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, après avoir lâché dans la dernière ligne droite du championnat. L'occasion pour le club de tout changer et de partir sur un nouveau projet. Exit Rudi Garcia, en fin de contrat, place à Peter Bosz et ses ambitions de jeu. Et à un nouveau projet, sous l'égide d'un Juninho ravi de cette arrivée.

Les résultats de la préparation

► Bourg-en-Bresse: victoire 5-1

► Villefranche: victoire 2-0

► Wolfsburg: victoire 4-1

► Villarreal: nul 2-2

► Sporting Portugal: défaite 3-2

► Porto: défaite 5-3

La déclaration à retenir

"Être constant dans l’intensité pendant 90 minutes, c’est très dur, a déclaré Peter Bosz peu de temps après sa présentation à l'OL. A mon avis, ça commence toujours avec une philosophie du football. Je veux gagner les matchs de façon offensive, en développant un football attractif. C’est la manière. Après, comment on joue? En 4-4-2 ou en 3-5-2, c’est la même chose. La philosophie, c’est offensif et attractif. La façon dont tu joues dépend des joueurs que tu possèdes."

Le mercato

Ce fut finalement assez calme dans le sens des arrivées: Damien Da Silva vient libre de Rennes, même topo pour Henrique, en fin de contrat à Vasco de Gama. Lyon a un temps rêvé du joli coup André Onana mais le gardien de l'Ajax, actuellement suspendu et qui entre dans la dernière année de son contrat, a décliné. Les retours de prêts de Moussa Dembélé et de Jeff Reine-Adélaïde vont faire du bien. Du côté des départs, Jean Lucas a signé à Monaco, Melvin Bard à Nice, Joachim Andersen à Crystal Palace, Memphis Depay s'est engagé au Barça.

En tout cas, Peter Bosz attend encore du monde: "Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé, a-t-il déclaré vendredi. Heureusement, le mercato dure jusque fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer. On a besoin de qualité."

Trois rendez-vous marquants du début de saison

► 6e journée de L1: PSG-OL

► 9e journée de L1: Saint-Etienne - OL

► 10e journée de L1: OL-Monaco

Le premier match de championnat est prévu contre Brest, ce samedi 7 août (17h00).