Mercato: l'OM va prêter Radonjic à Benfica

Nemanja Radonjic va quitter l'OM et s'engager avec Benfica, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. L'ailier serbe a été séduit par le club portugais, alors qu'il envisageait plutôt une signature au Hertha Berlin.

Après l'Allemagne, Nemanja Radonjic va découvrir le Portugal. L'ailier serbe de l'Olympique de Marseille va s'envoler pour Lisbonne, où il va probablement s'engager avec Benfica dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Cela explique son absence du groupe de l'OM pour le choc prévu contre l'OGC Nice en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

L'option d'achat fixée avec Benfica est de 8 millions d'euros environ. Elle est quasi automatique, selon certaines conditions relativement faciles à atteindre. L'OM, qui souhaitait se séparer du joueur de 25 ans, est satisfait.

Prêté en février au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic avait donné sa priorité aux dirigeants allemands. Mais l'option d'achat n'avait pas été levée. Puis il a été séduit par la dernière offensive du club portugais.

Nemanja Radonjic a fait une apparition d'une vingtaine de minutes avec l'OM en ce début de saison. Jorge Sampaoli l'a en effet fait entrer lors de la seconde période du nul 2-2 contre les Girondins de Bordeaux. Il n'avait cependant pas été utilisé lors du premier match à Montpellier (victoire 3-2).

Caleta-Car toujours sur le départ

Pour Nice-OM, Duje Caleta-Car n'est pas dans le groupe non plus. Mais de source olympienne, cette absence s'explique par des raisons familiales et non pas par le mercato. Le défenseur croate de 24 ans est cependant sur le départ cet été.

Jorge Sampaoli, qui veut des recrues supplémentaires, voit d'un bon oeil le fait que le groupe se sépare des joueurs annoncés sur le départ. Ces derniers jours, l'Argentin était agacé de devoir intégrer à l'entraînement, voire en match, des joueurs qui ont la tête ailleurs.