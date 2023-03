Mercato: la Juventus confiante pour la prolongation de Di Maria

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, Angel Di Maria pourrait rempiler avec le club italien. Les dirigeants ont affiché leur optimisme pour une prolongation du champion du monde argentin.

Angel Di Maria va-t-il prolonger son aventure avec la Juventus Turin ? Arrivé cet été en Italie, le champion du monde argentin s'est rapidement intégré dans le collectif turinois, avec quatre buts et quatre passes décisives en 16 matchs de Serie A. Titulaire ce dimanche lors de la défaite face à la Roma lors de la 25e journée de championnat (1-0), l'ancien Parisien n'a pas pu éviter la nouvelle défaite de son équipe, toujours 7e au classement.

Mais ses performances depuis son arrivée poussent les dirigeants du club turinois à réfléchir à l'avenir du joueur de 35 ans. En marge du revers des Bianconeri, Francesco Calvo, le directeur du football du club bianconero, a affiché son optimisme à propos d'une prolongation de l'ailier droit, dont le contrat s'achève en juin prochain.

"On est confiants"

"Di Maria est certainement un leader technique et de vestiaire. Nous voulons garder les joueurs importants avec nous, comme cela s'est produit avec Danilo, a déclaré Fracesco Calvo sur DAZN. On lui parle, les lumières éteintes mais on est confiants.” Outre le championnat, Angel Di Maria a aidé les Turinois à éliminer Nantes en barrage de la Ligue Europa. Après le match nul à l'aller à l'Allianz Stadium (1-1), l'ancien joueur du PSG a fait plier les Canaris à lui tout seul à la Beaujoire, en inscrivant un triplé (0-3).

La Coupe d'Europe pourrait être une bouffée d'oxygène pour les hommes de Massimiliano Allegri, pas certains d'accrocher la Ligue des champions via le championnat. Pénalisés de quinze points en milieu de saison dans l'affaire des transferts douteux, les Bianconeri pointent au 8e rang, à 12 points de la Roma, 4e et dernière équipe qualifiée pour la C1.