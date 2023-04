PSG: Dugarry ne voit pas Zidane débarquer dans le "bourbier" parisien

Christophe Dugarry a jugé ce mardi l'hypothèse de voir Zinedine Zidane arriver sur le banc du Paris Saint-Germain. Le proche de l'ancien numéro 10 des Bleus ne l'imagine pas succéder à Christophe Galtier pendant l'été.

Didier Deschamps prolongé à la tête des Bleus, Zinedine Zidane cherche toujours un nouveau défi à relever. Au PSG, où son nom avait beaucoup circulé l'été dernier ? Son ami et ancien coéquipier à Bordeaux et chez les Bleus, Christophe Dugarry, ne semble pas convaincu par la possible arrivée de "Zizou" à Paris.

"Je ne suis pas dans la tête de Zizou. Ce n'est jamais impossible, mais je n'y crois pas, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme. Aujourd'hui, le PSG c'est un bourbier incommensurable."

>> Toutes les informations sur le PSG

"Zizou c'est un garçon pragmatique"

Pas encore écarté de son poste alors que le PSG se diriger vers un onzième titre record en Ligue 1, Christophe Galtier ne devrait pas être conservé pendant l'intersaison. Pour lui succéder, la direction francilienne songe notamment à José Mourinho selon les informations de RMC Sport.

L'entraîneur portugais ne serait pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain, contrairement à Zinedine Zidane si l'on se fie au ressenti de Christophe Dugarry.

"Comme je le disais il faut faire une dinguerie. Et une dinguerie ce n'est pas avec Zizou, a encore estimé l'ancien buteur tricolore. Zizou c'est un garçon pragmatique, avec les idées claires, posé."