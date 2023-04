Mercato: Mourinho envisagé comme plan B du Brésil en cas d'échec avec Ancelotti

José Mourinho figurerait parmi les profils privilégiés par la Fédération brésilienne de football pour diriger la Seleçao. L'entraîneur portugais constituerait même la priorité si Carlo Ancelotti ne signait pas.

Toujours à la lutte pour le podium en Serie A et quart de finaliste de Ligue Europa avec la Roma, José Mourinho suscite les convoitises à quelques semaines de la fin de la saison. Parfois cité du côté du PSG, en cas de départ de Christophe Galtier, le technicien portugais semble aussi séduire au Brésil. Selon les informations publiées ce lundi par le média The Athletic, le 'Special One' figure parmi les principales cibles de la fédération locale pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleçao.

C'est simple, José Mourinho serait même le deuxième nom coché par les dirigeants de la CBF pour prendre en mains la destinée de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2026. Si Carlo Ancelotti reste le premier choix, l'entraîneur portugais vient juste derrière et passerait même au premier plan si le 'Mister' décidait de rester en poste au Real Madrid.

L'Arabie saoudite comme principal concurrent?

Sous contrat avec la Roma jusqu'en juin 2024, José Mourinho aurait l'intention d'aller au terme de son mandat dans la capitale romaine. Mais ses courtisans ne manqueront pas d'arguments pour tenter de le convaincre de relever un nouveau défi.

Si le Brésil possède la chance de faire partie des prétendants à la victoire finale lors du Mondial 2026, une idée séduisante pour un coach à la recherche de prestigieux trophées, l'Arabie saoudite compte sur ses moyens démesurés.

Selon les dernières infos relayées en Espagne, le club de Al-Nassr envisage de réassocier José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Pour convaincre l'entraîneur lusitanien de rejoindre son compatriote en Arabie saoudite, Al-Nassr lui aurait proposé près de 100 millions d'euros pour deux années de contrat.

De quoi, peut-être, faire pencher la balance pour le Golfe plutôt que pour le Brésil. En attendant de savoir si Carlo Ancelotti ou José Mourinho répondront favorablement à l'intérêt de la Seleçao, l'habituel coach des U20 brésiliens, Ramon Menezes, assure l’intérim sur le banc.