Mercato: la longue liste des indésirables dont Chelsea n'arrive pas à se séparer

Alors que les Blues continuent de pousser pour s'attacher les services de Jules Koundé (Séville), ils sont confrontés à un autre problème en interne, à savoir le dégraissage de leur effectif et de leur masse salariale. La liste des joueurs susceptibles de quitter le club londonien est longue et, pour l'instant, rares sont ceux qui ont franchi le pas.

C'est un véritable casse-tête pour Thomas Tuchel. Alors que Chelsea poursuit sa tournée américaine, avec un duel face à Arsenal à venir (dimanche 24 juillet à deux heures, heure française), l'entraîneur allemand se retrouve dans une situation inconfortable. En cause : la nécessité de réduire son effectif et abaisser sa masse salariale, notamment afin d'enregistrer de nouveaux renforts.

Werner, Kepa, Batshuayi, Kenedy, Barkley, Sarr...

L'affaire est d'autant plus complexe pour les Blues que les offres ne se bousculent pas au portillon pour s'attacher les services des nombreux "indésirables". Pour sa pré-saison aux Etats-Unis, l'ex-coach du PSG a dû se passer de quatre jeunes du club pour faire de la place à des joueurs tels que Michy Batshuayi, Kenedy, Ross Barkley et Malang Sarr. Autant de noms qui ne seraient pas vraiment dans les plans du technicien pour la saison à venir. À ceux-ci s'ajoutent Kepa Arrizabalaga et Timo Werner, tous deux absents à Charlotte lors du deuxième match amical de Chelsea.

Des gros salaires qui plombent les finances des Blues

Les gros salaires des joueurs nommés ci-dessus sont peu engageants pour les autres clubs qui voudraient formuler une offre. La piste la plus chaude dans le sens des départs était l'offre de prêt de l'AC Milan pour Hakim Ziyech, mais les Blues souhaitaient une vente sèche et n'ont pas donné suite pour l'instant. Cet été, seuls Romelu Lukaku, en prêt à l'Inter, Andreas Christensen (Barça) et Antonio Rüdiger (Real), partis libres, ont contribué à soulager les finances du club londonien. Mais comme le révèle le Telegraph, les seules offres fermes reçues par le troisième de Premier League concernent des jeunes (Armando Broja et Levi Colwill).

Alors que Cesar Azpilicueta, qui arrive en fin de contrat en juin 2023, était suivi de près par le Barça, Tuchel se serait compliqué la tâche en insistant pour qu'il reste au club. En parallèle, le board des Blues poursuit les pistes menant à Jules Koundé (Séville) et Presnel Kimpembe (PSG). Mais à l'heure actuelle, difficile de voir débarquer les deux centraux sans un voire plusieurs départs au préalable...