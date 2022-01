Mercato: la presse espagnole relance la rumeur Zidane au PSG

Selon Marca, Zinédine Zidane se rapproche du PSG pour la saison prochaine, à tel point qu'une proposition aurait été formulée et que le vestiaire aurait d'ores et déjà acté sa future venue.

La presse espagnole remet une pièce dans le jukebox. Marca affirme mercredi qu'il existe de fortes chances pour que Zinédine Zidane devienne l'entraîneur du Paris Saint-Germain à compter de la saison 2022-2023. Le journal madrilène croit savoir que le champion du monde 1998 a reçu une proposition, mais aussi que le vestiaire parisien aurait d'ores et déjà acté ce changement de coach. Autant d'éléments qui ne sont pas confirmés et doivent donc être lus avec prudence.

Ce qui est certain pour l'heure, c'est que Mauricio Pochettino est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023. L'Argentin a été confirmé dans ses fonctions à plusieurs reprises au cours des derniers mois par la direction parisienne, notamment lorsque des rumeurs de départ vers Manchester United (pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer) ont circulé.

Le PSG a toujours démenti tout contact

"Nous n'avons jamais contacté Zidane, ni aucun autre entraîneur", a assuré Leonardo, le directeur sportif du PSG, fin décembre. "Pochettino est sous contrat avec le club jusqu'en 2023. On n'a pas envie que Pochettino parte. (...) On a beaucoup de respect pour Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu", avait martelé le dirigeant brésilien quelques semaines plus tôt, en novembre. Le président qatari Nasser Al-Khelaïfi n'a pas dit autre chose au cours de la même période: "Nous n’avons aucun contact avec Zidane, c’est un grand entraîneur, mais nous en avons aussi un très bon".

Du côté de Zinédine Zidane, son fidèle adjoint David Bettoni a récemment fait savoir qu'il n'était pas question pour l'ancien coach du Real Madrid de rompre son année sabbatique. "Quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu'il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous verrons à la fin de la saison où il ira s'il entraîne", a-t-il affirmé en décmbre, dans un entretien accordé à Marca.