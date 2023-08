Mercato: la réponse agacée de Thierry Henry sur des contacts présumés avec le PSG

Lors de sa présentation comme sélectionneur de l’équipe de France Espoirs ce mardi, Thierry Henry s’est un peu agacé d’une question sur une éventuelle approche du PSG cet été pour devenir adjoint de Julian Nagelsmann, alors cité pour prendre le banc parisien.

Thierry Henry (46 ans) était à Paris ce mardi dans ses nouveaux habits de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs pour sa présentation à la presse. Au début de l’été, son nom a été cité à un autre endroit de la capitale française comme potentiel adjoint de Julian Nagelsmann, alors pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. L’Allemand n’est pas venu et les dirigeants parisiens ont finalement nommé l’Espagnol Luis Enrique sur le banc. Alors, Henry a-t-il vraiment été proche d’intégrer le staff parisien? Invité à confirmer des potentiels contacts avec les dirigeants, le champion du monde 1998 s’est un peu agacé.

"Non, je ne peux pas confirmer ça, désolé"

"Confirmer?", a-t-il lancé en invitant son interlocuteur à reposer la question: avez-vous été contacté pour un poste d’adjoint au PSG? "Non, je ne peux pas confirmer ça, désolé, a-t-il répondu. Je l’ai fait, en plus, une fois. Donc, je le fais deux fois."

L’ancien entraîneur de Monaco et Montréal avait été interrogé à ce sujet sur le plateau de CBS Sports, où il officie comme consultant, en marge de la dernière finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan (1-0) en juin dernier.

"Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne, avait-il assuré. Personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui a utilisé le fait qu’il voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment il a parlé de mon contrat avec CBS qui, n’est pas comme le vôtre (rires, en s'adressant à ses collègues de CBS, ndlr), mais il a demandé si j’allais être ici (dans l’émission) l’année prochaine et j’ai seulement répondu: ‘Vous savez je vais devoir voir ces contrats’. Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. Et voir où je vais, ce qui était hors de propos car le métier de journaliste n’est pas de mentir aux gens."

"Il m’a demandé à propos du club et j’ai dit: ‘Ce n’est pas vrai’, avait-il conclu. Donc, je suis là en ce moment (au sujet du PSG): ‘nous avons encore à parler."