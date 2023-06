PSG : le flou autour du futur entraineur, Conceição contacté

Comme expliqué par RMC Sport depuis plusieurs jours, le PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec un entraîneur pour la succession de Christophe Galtier sur le banc parisien. Plusieurs pistes existent, dont l’une conduisant selon nos informations au Portugais Sérgio Conceição.

Les jours passent, et le dossier reste ouvert. Alors que le départ de Christophe Galtier est acté depuis plusieurs semaines désormais, le PSG est toujours en quête d’un entraîneur pour succéder au technicien français sur son banc.

Comme indiqué par L’Equipe vendredi, Julian Nagelsmann, dont le nom a longtemps circulé avec insistance, ne devrait pas être l’élu. L’Allemand aurait été échaudé par le fait que certaines de ses demandes n’ont pas été acceptées. Mais plusieurs autres pistes sont toujours actives.

Paris songe à Sérgio Conceição

Selon nos informations, les dirigeants parisiens ont ainsi pris le pouls auprès de Sérgio Conceição. Jorge Mendes, l’agent du technicien du FC Porto, doit se rendre à Paris ce week-end pour affaires et le dossier de son client pourrait être mis sur la table de Nasser Al-Khelaïfi.

Sous contrat avec les Dragons jusqu’en 2024, l’entraîneur de 48 ans – francophone et passé par la Ligue 1 (FC Nantes en 2016-2017) - serait tenté par le projet parisien. Alors que son nom a été récemment évoqué en Serie A (Napoli, Juventus), Conceição a déjà été associé au PSG, par le passé. Celui qui figurait déjà parmi les favoris d’Antero Henrique lorsque le Portugais avait débarqué comme directeur sportif du PSG, était annoncé au Parc des Princes, il y a un an, quasi jour pour jour, alors que le Paris SG était (encore et déjà) en quête d’un entraîneur. Une rumeur à laquelle son président, Pinto da Costa, avait réagi avec ironie : "D'après ce que me disent mes amis, Sérgio est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, il m'a appelé et, au son du vent, il me semble qu'il me parlait depuis la Tour Eiffel."

Un an plus tard, le ton est moins cordial en interne. Les rapports entre "SC" et Fernando Gomes, l’administrateur du FCP, notamment, sont glaciaux. Lassé de perdre ses meilleurs éléments lors de chaque mercato, Conceição ne serait pas opposé à un changement d’air. D’autant qu’il a marqué une ère à Porto. Il est l’entraîneur ayant obtenu le plus de rencontres dans l’histoire du FCP, mais aussi celui ayant récolté le plus de victoires et de trophées. Blindé par une clause libératoire de 18 millions d’euros, Conceição est, toutefois, devenu un enjeu politique pour Pinto da Costa. Alors que les élections présidentielles doivent se tenir en 2024, "PdC" a fait du maintien de son entraîneur un enjeu électoral. De quoi animer les négociations avec les clubs intéressés…

Campos a parlé avec Arteta

Une autre piste mène outre-Manche, jusqu’à Londres, et jusqu’à l’Espagnol Mikel Arteta (41 ans). Francophone lui aussi, ancien joueur du PSG, et porteur de principes de jeu qui plaisent du côté parisien, l’entraîneur d’Arsenal est la piste de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG et Arteta se sont parlés ces dernières semaines. Mais les chances que les discussions aboutissent sur un contrat sont quasi nulles.

D’abord parce qu’Arteta, qui va disputer la Ligue des champions la saison prochaine, se sent bien dans le projet des Gunners (avec qui il est lié jusqu’en 2025), ensuite parce que le rôle de Campos – même s’il est consulté – ne sera pas décisionnaire, contrairement à la saison passée où il avait choisi Galtier alors que d’autres au club demandaient avec insistance Thiago Motta.

Motta toujours très apprécié de Nasser Al-Khelaïfi

Ce qui nous amène donc à la piste de l’Italien. Toujours très apprécié de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien milieu de terrain (40 ans) est lui aussi convaincu par le projet du PSG. Si Paris active sérieusement cette piste, le club de la capitale devrait pouvoir trouver un terrain d’entente avec Bologne, où il reste un an de contrat à Motta. Ce dernier est par ailleurs vu comme un entraîneur qui peut aider au développement de l’académie et des U19.

Enfin, la piste Luis Enrique n’est toujours pas écartée. Mais le dossier demeure extrêmement mouvant.