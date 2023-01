Coupe du Roi: le Barça a failli se faire éliminer par un triplé d’un de ses socios

Le FC Barcelone s’est qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de Coupe du Roi en battant le CF Intercity (4-3 après prolongation) ce mercredi. Auteur d’un triplé contre les Catalans, Oriol Soldevila a ensuite reconnu faire partie des nombreux socios du Barça.

A l’image du Real Madrid, sauvé par un but en solitaire de Rodrygo contre Cacereno (1-0), le Barça a peiné ce mercredi pour venir à bout du CF Intercity en Coupe du Roi. Après avoir mené à trois reprises, le club catalan a fini par l’emporter sur un but d’Ansu Fati pendant la prolongation (4-3) face à l’équipe de troisième division espagnole. Auteur d’un triplé contre la formation dirigée par Xavi, Oriol Soldevila a ensuite expliqué être un supporter du club catalan et faire partie des socios.

"La vérité c’est que nous sommes une famille de culers, a lancé le milieu axial de 21 ans au micro de la radio Cadena Ser. Mais mon père est derrière moi jusqu’à la mort. Il n’y a pas de discussion là-dessus."

"Nous sommes tous des socios dans la famille"

Né à Barcelone et même passé par le centre de formation catalan à la Masia entre 2018 et 2020, Oriol Soldevila a ensuite tenté sa chance du côté de l’Angleterre à Birmingham. Tout juste rentré en Espagne lors du dernier mercato estival, le milieu a donc vécu une soirée ô combien particulière ce mercredi contre le Barça.

"Je suis un socio, mon père est un socio, a renchéri le presque héros du jour pour le CF Intercity. Mon oncle est un socio. Nous sommes tous des socios dans la famille. La vérité c’est que c’était une rencontre très spéciale pour nous tous et pas seulement pour moi."

Relancé autour d’un éventuel retour au Barça dans le futur, Oriol Soldevila a reconnu que cela restait un rêve: "Clairement c’est un rêve, je rêve d’y être. Mais je dois faire ma carrière et continuer d’avancer vers le sommet en grandissant.

Passé tout près d’un exploit face à son club de cœur, le milieu du CF Intercity va reprendre le chemin de la D3 avec son équipe. Le Barça, d’Ousmane Dembélé encore buteur, s’est fait peur mais a fini par gagner avant d’affronter l’Atlético de Madrid ce dimanche lors du choc de la 16e journée de Liga.