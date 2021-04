Barça: "J'espère qu'il restera", dit Griezmann à propos de Messi

Après la nette victoire du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao (4-0) en finale de Coupe du Roi, Antoine Griezmann a évoqué l'avenir de son coéquipier et capitaine, Lionel Messi.

Lionel Messi a marqué pour la septième fois de sa carrière dans une finale de Coupe du Roi, du jamais vu dans l’histoire du football espagnol. Aura-t-il l’occasion d’améliorer encore un peu plus ce record? "Je crois qu’il est bien ici, on verra ce qu’il se passe", a répondu Antoine Griezmann après la rencontre à la télévision espagnole, qui l’interrogeait sur l’avenir de son coéquipier et capitaine.

"Ce n’est pas entre nos mains, a ajouté le Français, auteur du premier but de la rencontre face à l’Athletic Bilbao (4-0). C’est lui qui décidera, mais on est fiers et heureux de l’avoir avec nous et j’espère qu’il restera."

Premier titre pour Griezmann avec le Barça

Antoine Griezmann a aussi évoqué ce que représentait ce premier titre avec le Barça pour lui. "Je suis très heureux et très fier, a-t-il souligné au micro de La Chaîne L’Equipe. Ca fait dix ans que je suis dans le championnat espagnol et je n’avais pas gagné la Coupe du Roi." Avant cette année, le Français n’avait même jamais disputé la moindre finale avec la Real Sociedad, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.

"C’est un soulagement, pour le club et pour moi également, a-t-il précisé. Il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé, parfois des commentaires négatifs, parfois injustes, mais c’est comme ça. J’ai toujours travaillé et avec l’équipe on était focalisés sur ce match depuis qu’on se savait en finale." Il reste désormais un autre défi à Griezmann et au Barça, cette saison: aller chercher le titre en Liga, malgré deux points de retard sur le leader, l’Atlético Madrid.