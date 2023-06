Mercato: Laporta se tend sur un retour de Messi au Barça

Harcelé de questions par des supporters du Barça sur un retour de Lionel Messi, Joan Laporta s’est brièvement saisi du téléphone de l’un deux avant de confirmer la complexité de l’opération.

C’est officiel depuis samedi: Lionel Messi (35 ans) va quitter le PSG et sera donc libre le 30 juin prochain. L’annonce marque un tournant dans la course à la signature de l’Argentin, courtisé par au moins trois clubs à travers le monde. Il dispose d’une offre mirobolante de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Hilal et une autre de l’Inter Miami alliant attrait sportif un peu plus élevé (que l'Arabie saoudite) et confort. Une troisième est largement attendue: celle du FC Barcelone, son club de toujours quitté avec déchirement il y a deux ans en raison de finances dans le rouge ne permettant finalement pas au club de lui offrir une prolongation.

"Leo est difficile"

Le Barça attend le feu vert de la Liga pour valider son plan de recrutement cet été. Mais après avoir clamé haut et fort son intention de faire revenir sa star, Joan Laporta se montre se tend un peu sur le sujet. Dimanche, le président a subi les nombreuses questions de supporters catalans sur la faisabilité de l’opération lors des célébrations du sacre des féminines en Ligue des champions sur la Plaça Sant Jaume.

Il a répété sa prudence à plusieurs reprises avant de se tendre un peu sur la nouvelle question du culé. "C'est difficile de faire venir Messi ou quoi?". Le président lui alors pris son smartphone en lançant: "Tu vas voir si c'est difficile".

Après avoir rendu l'objet, il a confirmé que l'opération était complexe. "Leo est difficile", a-t-il déclaré en ajoutant qu'il "aimerait" qu'il vienne. "Ceux qui font ce qu'ils peuvent ne sont pas obligés de faire plus", a-t-il mystérieusement ajouté. Il faisait peut-être référence à la féroce concurrence saoudienne que le Barça ne pourra pas égaler financièrement. Le mystère sur la destination de Lionel Messi devrait bientôt être levé. Selon la presse catalane, le joueur veut prendre sa décision très rapidement afin de se projeter sur son prochain projet le plus vite possible.