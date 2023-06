Mercato: le Barça annonce le départ d'Umtiti

Le FC Barcelone et Samuel Umtiti ont trouvé un accord pour la résiliation de contrat qui les unissaient jusqu'en 2026. À 29 ans, le défenseur est désormais libre.

Samuel Umtiti n'est plus un joueur du Barça. Le club catalan annonce ce vendredi son départ, sept ans après son arrivée. Le défenseur, qui sort d'un prêt concluant à Lecce en Italie (25 matchs de Serie A), était sous contrat jusqu'en 2026. Les deux parties ont trouvé un accord pour la résiliation de ce contrat. À 29 ans, le champion du monde 2018 est désormais un joueur libre. Ces dernières semaines, un retour à Lyon a même été évoqué.

Transféré en provenance de l'OL à l'été 2016, Umtiti s'est rapidement imposé au sein de la défense centrale catalane aux côtés de Gérard Piqué. Après deux saisons pleines, ponctuée de 83 matchs (deux buts), il s'est "sacrifié" lors de la Coupe du monde 2018 - avec un but en demi-finale face à la Belgique - avant de connaître une suite d'aventure délicate, perturbée par les blessures à répétition.

Une armoire à trophées garnies

Après le titre en Russie, Umtiti n'a joué que 50 matchs en quatre saisons. Il quitte le club après avoir gagné deux Ligas, trois Coupes du Roi et deux Supercoupes d'Espagne. Le départ du Français est une bonne nouvelle pour les finances du Barça puisque la résiliation du contrat permettrait au Barça d'économiser 20 millions d'euros de masse salariale selon As.

Le club catalan a reçu une autre bonne nouvelle ce vendredi. Sous le coup de sanction dans l'affaire Negreira et les soupçons de corruption d'arbitre, les Blaugrana pourront participer à la prochaine Ligue des champions, comme l'annoncent Sport et Mundo Deportivo. Le champion d'Espagne, placé dans le chapeau 1 et tête de série, n'est donc pas sanctionné par l'UEFA.