Mbappé ou Haaland, Cristiano Ronaldo prié de trancher

Dans un entretien accordé à Livescore, Cristiano Ronaldo a évoqué la nouvelle génération de talents amenée à lui succéder dans les prochaines années. Le Portugais a notamment placé Kylian Mbappé et Erling Haaland parmi les têtes d'affiches, confiant qu'il serait "difficile" d'en choisir un seul et de dire qui sera le meilleur.

Au sommet de son art depuis longtemps, Cristiano Ronaldo partage le trône avec Lionel Messi depuis de nombreuses années. Depuis 2008, les deux hommes se partagent chaque année le Ballon d'Or, ne l'ayant laissé filer qu'à une seule petite reprise en 2018 à Luka Modric.

Mais le Portugais est plus proche de la fin que du début. À 36 ans, l'attaquant de la Juventus est appelé à tirer sa révérence dans quelques années et demeure très "excité" de savoir qui va lui succéder. Et après avoir dû regarder toute la planète football devoir se positionner entre Cristiano et Messi, c'est au tour du Portugais de se positionner.

Ces dernières années, plusieurs jeunes talents ont étalé toute leur classe sur le devant de la scène, à commencer par Kylian Mbappé et Erling Haaland qui ont déjà montré à de nombreuses reprises ce dont ils étaient capables.

Dans un entretien accordé à Livescore, avec qui il vient de signer un nouveau contrat de sponsoring, Cristiano Ronaldo a évoqué le duel excitant que les deux joueurs sont destinés à se livrer.

"Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire que ce sera le meilleur, mais c’est excitant de voir cette nouvelle génération de jeunes comme Haaland et Mbappé."

Haaland et Mbappé © AFP

"Du travail et des sacrifices", la clé du succès pour Cristiano Ronaldo

Étincelants avec le PSG et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé et Erling Haaland se répondent par coups interposés. Les deux jeunes attaquants se livrent déjà un duel impressionnant et affichent des statistiques exceptionnelles.

Avec son but inscrit face au Stade de Reims ce week-end, Kylian Mbappé a atteint la barre des 40 réalisations sous la tunique parisienne cette saison, toutes compétitions confondues, quand le Norvégien a aussi inscrit la bagatelle de 39 buts avec Dortmund.

Mais pour Cristiano Ronaldo, tout est question de régularité et les meilleurs joueurs sont ceux qui resteront performants de nombreuses années sans jamais lever le pied.

"Certains sont capables de faire une ou deux grandes saisons, mais seuls les meilleurs sont ceux qui restent saison après saison. Ce n’est pas si facile. Il faut du travail et beaucoup de sacrifices."