Mercato: le Barça ouvre la porte aux départs de Dest, Lenglet et Umtiti

Le FC Barcelone envisage des départs à tous les postes pour remplir ses caisses et finaliser la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le club ouvre notamment la porte à trois transferts en défense.

Au Barça, tout le monde est à vendre ou presque. Le club catalan travaille d’arrache-pied pour finaliser la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le joueur aurait donné son accord mais le club doit encore faire entrer les émoluements de sa star dans les cordes du plafond de la masse salariale fixé par la Ligue. Alors il s’active pour dégraisser son effectif et obtenir en retour de belles indemnités et des économies de salaire.

Miralem Pjanic et Philippe Coutinho, peu utilisés et peu décisifs la saison dernière, font partie de ces joueurs dont le club souhaite rapidement se séparer. Mais la donne n’est pas facile. Antoine Griezmann, dont l’échange avec Saul Niguez se complique, représente aussi une forte valeur marchande en cas de transfert. Mais le Barça ne s’arrête pas à ces noms et imaginent d’autres possibilités de départ dans son effectif.

Selon Sport, trois défenseurs figurent sur la liste des potentiels partants. Cela concerne évidemment Samuel Umtiti, poussé vers la sortie depuis plusieurs mercatos en raison de ses blessures répétées aux genoux (47 matchs seulement en trois saisons). Un retour à l’Olympique Lyonnais est évoqué.

Réunion prévue avec Lenglet cette semaine

Le Barça envisage aussi de se séparer de joueurs aux temps de jeu plus conséquents. Clément Lenglet en ferait partie après une saison en dents de scie et harassante (48 matchs, 4e joueur de champ le plus utilisé de la saison). Son nom a été évoqué du côté d’Everton où Rafael Benitez souhaiterait en faire l’un des tauliers de sa défense. L’ancien Nancéien ne souhaiterait pas quitter le club mais une réunion est prévue avec le club cette semaine à son retour de vacances.

Un autre habitué du onze de Ronald Koeman pourrait aussi partir. Il s’agit de Sergino Dest, arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le latéral américain susciterait l’interêt du Bayern Munich et serait aussi sur les tablettes de l’Inter Milan. Le jeune joueur de 20 ans ne serait pas opposé à un départ dans un club de renom alors que le Barça pourrait promouvoir Emerson - de retour d’un prêt concluant au Betis - comme numéro au poste d’arrière droit.